Corona in Hessen: Steigende Todeszahlen - Warnstufe rot in immer mehr Regionen

Die Corona-Pandemie hat Hessen wieder fest im Griff. Die Zahl der Toten steigt erneut, immer mehr Kreise überschreiten kritische Grenzwerte.

Die Corona-Pandemie beherrscht erneut das Tagesgeschehen in Hessen .

beherrscht erneut das Tagesgeschehen in . Die Zahl der Verstorbenen ist so hoch wie seit Mai nicht.

ist so hoch wie seit Mai nicht. Auch in der hessischen Landesregierung gibt es eine Corona-Infektion .

gibt es eine . Alle bisherigen Informationen zur Corona-Lage in Hessen, finden Sie in unserem vorherigen News-Ticker.

Update vom Dienstag, 20.10.2020, 15.15 Uhr: Wie das Robert Koch-Institut am Dienstag (20.10.2020) mitgeteilt hat, ist die Zahl der seit dem Vortag am Coronavirus in Hessen verstorbenen Personen so hoch, wie seit Mai nicht mehr. Demnach wurden acht weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Hessen gemeldet.

Gleichzeitig steigt in immer mehr Landkreisen in Hessen die Inzidenz über Warnschwellen des Landes Hessen. Die höchste Inzidenz gibt es nach wie vor in der Stadt Offenbach. Dort liegt der Wert laut den Zahlen des Hessischen Sozialministeriums mit 127,4 weit oberhalb der höchsten Warnstufe des Landes von 75. An zweiter Stelle folgt Frankfurt mit einem Wert von 122,0 und danach die Stadt Kassel mit 107,8. Im Vergleich zu anderen Bundesländern liegt Hessen an vierter Stelle mit einer Inzidenz von 64,5. An erster Stelle liegt Berlin (84,53), gefolgt von Bremen (76,34) und dem Saarland (66,9).

Insgesamt wurden am Dienstag (20.10.2020) in Hessen laut dem Sozialministerium im Vergleich zum Vortag 782 Neuinfektionen sowie acht Todesfälle gemeldet. Die meisten neuen Corona-Fälle gab es mit 126 in der Stadt Frankfurt.

Kreis Bergstraße: Infizierte 921 (+60), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 72,5

Infizierte 921 (+60), Todesfälle 3, 7-Tage-Inzidenz 72,5 Kreis Darmstadt-Dieburg: Infizierte 980 (+87), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 52,7

Infizierte 980 (+87), Todesfälle 22, 7-Tage-Inzidenz 52,7 Kreis Fulda: Infizierte 724 (+30), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 28,3

Infizierte 724 (+30), Todesfälle 17, 7-Tage-Inzidenz 28,3 Kreis Gießen: Infizierte 731 (+24), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 47,7

Infizierte 731 (+24), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 47,7 Kreis Groß-Gerau: Infizierte 1.590 (+26), Todesfälle 20 (+2), 7-Tage-Inzidenz 81,9

Infizierte 1.590 (+26), Todesfälle 20 (+2), 7-Tage-Inzidenz 81,9 Kreis Hersfeld-Rotenburg: Infizierte 407 (+9), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 15,7

Infizierte 407 (+9), Todesfälle 23, 7-Tage-Inzidenz 15,7 Hochtaunuskreis: Infizierte 785 (+20), Todesfälle 8 (+1), 7-Tage-Inzidenz 65,8

Infizierte 785 (+20), Todesfälle 8 (+1), 7-Tage-Inzidenz 65,8 Kreis Kassel: Infizierte 679 (+4), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 28,7

Infizierte 679 (+4), Todesfälle 32, 7-Tage-Inzidenz 28,7 Lahn-Dill-Kreis: Infizierte 758 (+32), Todesfälle 24, 7-Tage-Inzidenz 41,8

Infizierte 758 (+32), Todesfälle 24, 7-Tage-Inzidenz 41,8 Kreis Limburg-Weilburg: Infizierte 601 (+4), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 37,2

Infizierte 601 (+4), Todesfälle 7, 7-Tage-Inzidenz 37,2 Main-Kinzig-Kreis: Infizierte 1.814 (+61), Todesfälle 55, 7-Tage-Inzidenz 55,1

Infizierte 1.814 (+61), Todesfälle 55, 7-Tage-Inzidenz 55,1 Main-Taunus-Kreis: Infizierte 1.089 (+63), Todesfälle 19, 7-Tage-Inzidenz 67,8

Infizierte 1.089 (+63), Todesfälle 19, 7-Tage-Inzidenz 67,8 Kreis Marburg-Biedenkopf: Infizierte 790 (+11), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 70,6

Infizierte 790 (+11), Todesfälle 4, 7-Tage-Inzidenz 70,6 Odenwaldkreis: Infizierte 548 (+4), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 36,2

Infizierte 548 (+4), Todesfälle 63, 7-Tage-Inzidenz 36,2 Kreis Offenbach: Infizierte 1.770 (+32), Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 65,7

Infizierte 1.770 (+32), Todesfälle 46, 7-Tage-Inzidenz 65,7 Rheingau-Taunus-Kreis: Infizierte 708 (+22), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 57,1

Infizierte 708 (+22), Todesfälle 8, 7-Tage-Inzidenz 57,1 Schwalm-Eder-Kreis: Infizierte 785 (+17), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 37,3

Infizierte 785 (+17), Todesfälle 39, 7-Tage-Inzidenz 37,3 Vogelsbergkreis: Infizierte 227 (+12), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 28,4

Infizierte 227 (+12), Todesfälle 6, 7-Tage-Inzidenz 28,4 Kreis Waldeck-Frankenberg: Infizierte 341 (+14), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 32,0

Infizierte 341 (+14), Todesfälle 5, 7-Tage-Inzidenz 32,0 Werra-Meißner-Kreis: Infizierte 327 (+4), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 15,9

Infizierte 327 (+4), Todesfälle 16, 7-Tage-Inzidenz 15,9 Wetteraukreis: Infizierte 852 (+19), Todesfälle 14, 7-Tage-Inzidenz 36,6

Infizierte 852 (+19), Todesfälle 14, 7-Tage-Inzidenz 36,6 Stadt Darmstadt: Infizierte 639 (+46), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 68,2

Infizierte 639 (+46), Todesfälle 18, 7-Tage-Inzidenz 68,2 Stadt Frankfurt: Infizierte 5.253 (+126), Todesfälle 81 (+4), 7-Tage-Inzidenz 121,8

Infizierte 5.253 (+126), Todesfälle 81 (+4), 7-Tage-Inzidenz 121,8 Stadt Kassel: Infizierte 887 (+4), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 108,0

Infizierte 887 (+4), Todesfälle 9, 7-Tage-Inzidenz 108,0 Stadt Offenbach: Infizierte 902 (+23), Todesfälle 12 , 7-Tage-Inzidenz 127,1

Infizierte 902 (+23), Todesfälle 12 , 7-Tage-Inzidenz 127,1 Stadt Wiesbaden: Infizierte 1.450 (+28), Todesfälle 27 (+1), 7-Tage-Inzidenz 74,7

Coronavirus-Infektionen auch in hessischer Landesregierung

Auch in der hessischen Landesregierung gibt es inzwischen Corona-Infektionen. Am Montag (19.10.2020) hatte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bekannt gegeben, dass Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) an dem Virus erkrankt ist. In der Folge wurden auch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Sozialminister Kai Klose (beide Grüne) getestet, da sie an einer längeren Sitzung mit Dorn teilgenommen hatten und als Risikokontakte gelten. Bei den beiden Ministern wurde aber keine Coronavirus-Infektion nachgewiesen.

Erstmeldung vom Montag, 19.10.2020, 15.31 Uhr: Wiesbaden – Die Corona-Pandemie breitet sich wieder stärker in Hessen aus. Das zeigen die aktuellen Fallzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Demnach sind im Bundesland am Montag (19.10.2020) 25.776 Corona-Infektionen registriert worden, 576 Menschen sind an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Am Wochenende (17. und 18.10.2020) kamen allein 1300 Neuinfektionen hinzu.

Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner, lag bei einem Wert von 58,38 für ganz Hessen. Damit liegt Hessen bundesweit nach dem dichtbesiedelten Bundesland Bremen und dem Saarland an dritter Stelle. In ganz Deutschland spitzt sich Lage allerdings dramatisch zu, wie auch Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag (17.10.2020) in ihrem wöchentlichen Videopodacst betonte.

Sorge in Schulen in Hessen wegen Corona-Regeln

Trotz der hohen Corona-Fallzahlen beginnt am Montag wieder die Schule in Hessen. Ein Umstand, der Eltern und Lehrer in Sorge versetzt. Helfen soll vor allem: Viel lüften. Alle 20 Minuten sehen die Corona-Regeln für Schulen vor. Kritik dazu kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Deren Landesvorsitzende in Hessen, Birgit Koch, sorgt sich, dass jedes Stoßlüften Unruhe in die Klassen bringt und viel Schüler frieren werden. „Wir werden es dennoch machen, aber das ist nicht lustig“, erklärt Koch.

Eltern spielen in sozialen Netzwerken offen damit, die Schulpflicht zu umgehen. Die Sorge ist groß, dass sich Kinder trotz der Corona-Regeln mit dem Virus infizieren könnten. Dem widerspricht Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Er ist überzeugt, dass das Lüften gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus hilft. Und seit Beginn des Schuljahres hätten sich Schulen nicht als Hotspots erwiesen.

Neue Corona-Maßnahmen für Hessen ab 19. Oktober

Die besonders betroffenen Städte und Kreise der Rhein-Main-Region verständigen sich auf gemeinsame #Corona-Regeln und sorgen so für bessere Orientierung: https://t.co/svItUNRMKW — Kai Klose (@StM_Klose) October 15, 2020

Außerhalb der Schulen sollen strengere Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus in Hessen helfen. Diese treten ebenfalls ab dem 19. Oktober in Kraft. Wie lange sie Gültigkeit behalten, ist unklar, da sich die Infektionslage häufig und kurzfristig verändert und auch neue Beschlüsse zwischen Bund und Ländern möglich sind.

Beherbergungsverbot : Das seit Juli bestehende Verbot soll abgeschafft werden. Damit will sich die hessische Landeregierung Entschlüssen von mehreren Bundesländern anschließen, die das Beherbergungsverbot ebenfalls abgeschafft hatten.

: Das seit Juli bestehende Verbot soll abgeschafft werden. Damit will sich die hessische Landeregierung Entschlüssen von mehreren Bundesländern anschließen, die das Beherbergungsverbot ebenfalls abgeschafft hatten. Maskenpflicht : Die Maskenpflicht soll weiterhin gelten, auch in Schulen ab der 5. Klassen. Nur zum Essen und Trinken kann die Maske abgenommen werden. In vielen Städten und Kreisen mit einer hohen Inzidenz gilt auch Maskenpflicht im Freien.

: Die Maskenpflicht soll weiterhin gelten, auch in Schulen ab der 5. Klassen. Nur zum Essen und Trinken kann die Maske abgenommen werden. In vielen Städten und Kreisen mit einer hohen Inzidenz gilt auch Maskenpflicht im Freien. Öffentliche Veranstaltungen : Mit einem entsprechenden Hygiene- und Abstandskonzept bleiben Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen erlaubt.

: Mit einem entsprechenden Hygiene- und Abstandskonzept bleiben Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen erlaubt. Private Veranstaltungen : Bei privaten Feiern und Feiern in angemieteten Räumen dürfen maximal 50 Menschen zusammenkommen. Ab einer Inzidenz von 50 muss die Zahl auf 25 reduziert werden, ab einer Inzidenz von 75 auf 10.

: Bei privaten Feiern und Feiern in angemieteten Räumen dürfen maximal 50 Menschen zusammenkommen. Ab einer Inzidenz von 50 muss die Zahl auf 25 reduziert werden, ab einer Inzidenz von 75 auf 10. Gastronomie und Friseuere : Clubs und Bars dürfen wieder öffnen, Tanzen ist allerdings nicht erlaubt. Außerdem können sich Gastronomen Ausweise zeigen lassen, um zu überprüfen, dass die Kontaktdaten korrekt ausgefüllt wurden. Gleiches gilt bei Friseurbesuchen.

: Clubs und Bars dürfen wieder öffnen, Tanzen ist allerdings nicht erlaubt. Außerdem können sich Gastronomen Ausweise zeigen lassen, um zu überprüfen, dass die Kontaktdaten korrekt ausgefüllt wurden. Gleiches gilt bei Friseurbesuchen. Alkohol und Sperrstunde : Für „Hotspots“ mit einer Inzidenz von mehr als 50 ist eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr vorgesehen. Alkohol darf in diesem Zeitraum ebenfalls nicht verkauft werden.

: Für „Hotspots“ mit einer Inzidenz von mehr als 50 ist eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr vorgesehen. Alkohol darf in diesem Zeitraum ebenfalls nicht verkauft werden. Alten- und Pflegeheime: In Kreisen und Städten mit erhöhter Inzidenz kann es zu Besuchseinschränkungen oder -verboten kommen. Die Besuchskonzepte werden von den Kreisen und Städten mit den Einrichtungen abgestimmt und können daher voneinander unterschiedlich sein.

Wie lange die jeweiligen Corona-Regeln für Hessen Bestand haben, ist allerdings unklar. Immer wieder kommt es kurzfristig zu Neuerungen und Änderungen kommen.

