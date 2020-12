Corona-Impfzentren in Hessen: Wo man sich gegen das Coronavirus impfen lassen kann

Im Kampf gegen Corona soll es in Hessen insgesamt 30 Impfzentren geben. In verschiedenen Städten und Landkreisen wird jeweils ein Impfzentrum öffnen.

Frankfurt – Das Land Hessen bereitet derzeit eine Massen-Impfung gegen Corona vor. Im ganzen Bundesland sollen mindestens 28 Impfzentren* entstehen. Es müssen etwa vier Millionen Menschen geimpft werden, damit die sogenannte Herdenimmunität eintritt. Wer sich impfen lassen möchte, muss einiges beachten. Wir haben das Wichtigste zusammengefasst.

Impfzentrum in Hessen: Zahlen und Fakten rund ums Impfen gegen Corona

Pro Tag sollen in jedem Impfzentrum um die 1.000 Impfungen durchgeführt werden.

um die 1.000 durchgeführt werden. Jede Person muss zweimal gegen das Coronavirus geimpft werden.

gegen das Coronavirus geimpft werden. An sieben Tagen die Woche von 7 bis 22 Uhr soll geimpft werden.

Die Corona-Impfzentren müssen nach Vorgabe des Landes Hessen am 11.12.2020 einsatzbereit sein.

müssen nach Vorgabe des Landes Hessen am 11.12.2020 einsatzbereit sein. Für die Geimpften ist die Corona - Impfung gratis. Eingekauft wird der Impfstoff vom Bund.

- gratis. Eingekauft wird der Impfstoff vom Bund. Ab dem 15.12.2020 soll geimpft werden – vorausgesetzt, der Impfstoff ist zugelassen und kann geliefert werden.

ist zugelassen und kann geliefert werden. Der Termin und das Impfzentrum werden vom jeweiligen Gesundheitsamt bestimmt. Man kann sich den Termin und Ort nicht selbst aussuchen.

Corona-Impfzentrum in Hessen: Wer kann sich impfen lassen?

Nach Zulassung und Lieferung des Corona-Impfstoffs werden deutschlandweit zunächst Menschen aus Risikogruppen und Gesundheitspersonal geimpft. Das stellte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) klar. Die Einladungen zur Impfung erfolgt nach einer Prioritäten-Liste, die unter anderem der Ethikrat und die Leopoldina erarbeitet haben. Das heißt: Man kann nicht einfach spontan in einem Corona-Impfzentrum aufschlagen. Eine offizielle Einladung wird benötigt.

Diese Menschen in Hessen werden zuerst im Corona-Impfzentrum geimpft:

Ältere Menschen

Menschen mit Krankheiten

Gesundheitspersonal

Menschen in anderen systemrelevanten Berufen

Corona-Impfzentrum in Hessen: Das sind die Standorte im Überblick

In Hessen wurden bislang 28 Impfzentren-Standorte veröffentlicht. Ob sich die Zahl noch auf die ursprünglich geplanten 30 Standorte erhöht, ist unklar.

Das sind die Impfzentrum-Standorte in den großen Städten in Hessen:

Stadt Darmstadt (Kongresszentrum Darmstadtium)

Stadt Frankfurt (Messe*)

Stadt Fulda (Waideshalle im Kongresszentrum Esperanto)

Stadt Kassel (Großsporthalle Am Auepark)

Stadt Offenbach* (Stadthalle)

Stadt Wiesbaden (RheinMain CongressCenter)

Das sind die Impfzentrum-Standorte in den Landkreisen in Hessen:

Bad Homburg (Hochtaunuskreis, ehemaliges Hewlett-Packard Gebäude)

Bensheim (Landkreis Bergstraße, Büro-Gebäude in der Nähe des Festplatzes)

Büdingen (Wetteraukreis*, leerstehender Baumarkt)

Calden (Landkreis Kassel, ehemaliger Flughafen Calden)

Eltville am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis, Sporthalle Martin-Buber-Schule)

Erbach (Odenwaldkreis, Wiesenmarkt-Gelände)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis, Turnhallen des Oberstufengymnasiums Eschwege)

Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis, Messezelt auf dem Kasernengelände)

Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis, Großsporthalle der Kreisrealschule)

Groß-Gerau (Landkreis Groß-Gerau, Sporthalle der Martin-Buber-Schule)

Hanau (Main-Kinzig-Kreis, August-Schärttner-Halle)

Hattersheim (Main-Taunus-Kreis, Schulungszentrum Hattersheimer Kastengrund)

Heuchelheim (Landkreis Gießen*, Obergeschoss des Einrichtungsmarktes „Roller“)

Heusenstamm (Landkreis Offenbach, Campus Heusenstamm)

Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg, Sporthalle der Louis-Peter-Schule)

Lahnau (Lahn-Dill-Kreis, Lahnauhalle)

Limburg-Dietkirchen (Landkreis Limburg-Weilburg, Impfzentrum Limburg-Weilburg)

Marburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf, Messegelände)

Reinheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg, Geflüchtetenheim)

Rotenburg (Kreis Hersfeld-Rotenburg, Göbels Hotel Arena)

Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg, Gewerbegebiet)

In den ersten Städten und Landkreisen in Hessen ist der Impfzentren-Aufbau in vollem Gange. Bis zum 11. Dezember sollen die Zentren einsatzbereit sein. Das große Impfen kann starten, sobald der Impfstoff zugelassen und lieferbar ist. (Luisa Ebbrecht) *fnp.de, fr.de, giessener-allgemeine.de, wetterauer-zeitung.de und op-online.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.