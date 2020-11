Corona in Hessen: Mehr als 1600 Neuinfektionen – Erste Krankenhäuser verschieben OPs

Die Corona-Pandemie in Hessen zeigt ihre Auswirkungen immer deutlicher. Erste Krankenhäuser müssen bereits Operationen verschieben.

Die Corona * -Inzidenz in Hessen ist nach wie vor im ganzen Land hoch.

* ist nach wie vor im ganzen Land hoch. Kliniken in Hessen beginnen bereits, Operationen wegen der Corona-Pandemie zu verschieben: Das Personal soll für anstehende Corona-Fälle geschont werden.

beginnen bereits, Operationen wegen der zu verschieben: Das Personal soll für anstehende geschont werden. Alle weiteren Informationen finden sie in unserem bisherigen Ticker zu Corona in Hessen.

Frankfurt – In Hessen sind seit Mittwoch (04.11.2020) 1.658 neue Corona-Infektionen registriert worden. Elf weitere Menschen sind an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag (05.11.2020, Stand 0 Uhr). Damit steigt die Zahl der insgesamt Infizierten in Hessen auf 47.477, die Zahl der Verstorbenen auf 710.

+ Die Corona-Pandemie kommt zunehmend auch wieder in den Krankenhäusern in Hessen an. © Laurent Gillieron/dpa

Weiterhin hohe Corona-Inzidenzen in ganz Hessen

Die am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Region in Hessen ist die Stadt Offenbach. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Personen in den vergangenen sieben Tagen, am Donnerstag (05.11.2020) bei 251,8. An zweiter Stelle steht der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit einer 7-Tage-Inzidenz von 235,1, gefolgt von Frankfurt mit einem Wert von 230,2.

Der Landkreis in Hessen mit den wenigsten Corona-Neuinfektionen ist der Vogelsbergkreis. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI am Donnerstag bei 61,5. Auf das ganze Land Hessen gerechnet liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 151,92. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration bereitet derweil die Verteilung eines künftigen Corona-Impfstoffs vor.

Das #Corona-Kabinett der Landesregierung hat heute beschlossen, im Corona-Krisenstab eine Task Force einzurichten, die sich um die Planung und Steuerung der in Zukunft erfolgenden #Impfungen gegen das Corona-Virus kümmert: https://t.co/8yKzaX4tFg @StM_Klose #Covid19 pic.twitter.com/0k0yGLC41u — Hessisches Ministerium für Soziales u. Integration (@SozialHessen) November 3, 2020

Kliniken in Hessen müssen wegen Corona-Welle Operationen verschieben

Aufgrund der hohen Zahl der Infektionen macht Corona zunehmend auch den Kliniken in Hessen zu schaffen. Denn dort müssen immer mehr Intensivpatienten betreut werden. Noch seien die Kapazitäten ausreichend, erklärt der Geschäftsführende Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Professor Steffen Gamminger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei abzusehen, was auf die Krankenhäuser zukomme.

Denn dort macht sich die Corona-Welle rund zwölf bis 14 Tage später bemerkbar. Das ist die Zeit, die es von einer Infektion mit dem Coronavirus bis zur Einlieferung in eine Intensivstation gewöhnlich braucht. Inzwischen verschieben auch erste Kliniken planbare Operationen aufgrund der zunehmenden Corona-Fälle. Gamminger erklärte, ihm seien mehrere Kliniken bekannt, die versuchen, „sich dadurch etwas Luft zu verschaffen“. Allerdings gehe es dabei derzeit nur um Operationen, bei denen eine Verschiebung medizinisch vertretbar sei.

Personal in Kliniken in Hessen soll für Corona-Fälle geschont werden

Eine der Kliniken in Hessen, die begonnen hat, Operationen wegen der Corona-Pandemie zu verschieben*, ist das Sana Klinikum in Offenbach. Dort werden auch Behandlungen verschoben, um Pflegepersonal und Ärzte zu entlasten. „Dieser Schritt fällt uns nicht leicht, wir übernehmen aber damit Verantwortung für unser Versorgungsgebiet und auch für unsere Beschäftigten“, erklärte Klinik-Geschäftsführer Sascha John. (Marcel Richters mit dpa) *fnp.de und op-online.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Laurent Gillieron/dpa