Nach „Fahrstuhl-Gate“ in Gießen - Verfahren gegen Bouffier und Klose

Nachdem auf dem Höhepunkt der Corona-Krise sich Spitzenpolitiker in einen Aufzug quetschten, wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet unter anderem gegen Volker Bouffier. Die Corona-Entwicklung in Hessen in unserem News-Ticker.

In Hessen sind 10.080 Menschen mit dem Coronavirus* infiziert

Nach wie vor gilt das Kontaktverbot* aufgrund von Covid-19

Alle aktuellen News und Zahlen in unserem Hessen-Ticker

Update vom Freitag, 05.06.2020, 08.54 Uhr: Das Foto von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne), die in der Corona-Pandemie dicht gedrängt mit anderen Personen in einem Aufzug im Gießener Uni-Klinikum standen, sorgte Mitte April für Aufregung und wurde schnell bei Facebook und Co zum sogenannten Farhstuhl-Gate.

Der Kreis Gießen hat deshalb bislang gegen fünf Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dabei werde geprüft, ob und in welchem Umfang gegen die Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus verstoßen wurde, teilte ein Sprecher der Kreisbehörde am Donnerstag mit. Die Verfahren sollen sich auch gegen Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) richten. Ein Sprecher der Hessischen Staatskanzlei bestätigte die Angaben. Er betonte, dass die Verfahren noch im Prüfungsstadium seien.

Die Staatskanzlei hatte nach dem Vorfall auf Twitter eingeräumt: „Da muss man nicht groß drumherum reden: Das hätte nicht passieren dürfen. Auch wenn alle Mundschutz tragen... in diesem Aufzug stehen zu viele Menschen“.

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen – Gebeuteltes Pflegeheim schöpft Hoffnung

Update vom Freitag, 05.06.2020, 07.07 Uhr: Mehr als zwei Monate herrschte Ausnahmezustand für 123 Bewohner sowie 220 Beschäftigte im Senioren-Pflegeheim Aurelius-Hof in Mainhausen im hessischen Landkreis Offenbach. Zwölf Menschen, die in der Einrichtung lebten, verstarben* an oder mit dem neuartigen Coronavirus. Inzwischen schöpft man dort aber neue Hoffnung.

Corona in Hessen - Zwölf Tote in Altenheim: „Haben Tag und Nacht gekämpft“

In der Zeit der Quarantäne für die gesunden Menschen war viel Engagement der Mitarbeiter gefordert. Sie schafften es, ihnen die Zeit so schön wie möglich zu machen.

Und die Leitung des Isolationsbereichs, Sandra Schneider, ist sichtlich bewegt, wenn sie an die vergangenen Wochen zurückdenkt: „So etwas hat es hier noch nie gegeben. Wir alle, egal ob tatsächlich an Corona erkrankt oder nicht, standen vor riesigen Herausforderungen. Tag und Nacht haben wir dafür gekämpft, einen unsichtbaren Feind zu besiegen.“

Corona in Hessen: Aktuelle Fallzahlen vom 4. Juni – Tote in zwei Landkreisen

Update vom Donnerstag, 04.06.2020, 16.31 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen von Mittwoch auf Donnerstag (04.06.2020, Stand 14 Uhr) erneut leicht angestiegen. 49 Corona-Neuinfektionen wurden registriert. Das geht aus den Angaben des Hessischen Sozialministeriums hervor.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Hessen somit 10.129 Fälle registriert. 482 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, starben. Das sind zwei mehr als noch am Vortag. Insgesamt verteilen sich die Fälle wie folgt auf die Landkreise und Städte in Hessen:

Landkreis Bergstraße - Infizierte 354 (+1), Todesfälle 3

Landkreis Darmstadt-Dieburg - Infizierte 422 (+3), Todesfälle 19

Landkreis Fulda - Infizierte 347 (+7), Todesfälle 12

Landkreis Gießen - Infizierte 246, Todesfälle 4

Landkreis Groß-Gerau - Infizierte 527 (+3), Todesfälle 12

Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Infizierte 223 (+1), Todesfälle 22

Hochtaunuskreis - Infizierte 284 (+2), Todesfälle 5

Landkreis Kassel - Infizierte 382, Todesfälle 28

Lahn-Dill-Kreis - Infizierte 343, Todesfälle 18

Landkreis Limburg-Weilburg - Infizierte 289, Todesfälle 6

Main-Kinzig-Kreis - Infizierte 758 (+1), Todesfälle 44

Main-Taunus-Kreis - Infizierte 332, Todesfälle 13

Landkreis Marburg-Biedenkopf - Infizierte 195, Todesfälle 3

Odenwaldkreis - Infizierte 407 (+1), Todesfälle 61

Landkreis Offenbach - Infizierte 628, Todesfälle 40

Rheingau-Taunus-Kreis - Infizierte 243, Todesfälle 5

Schwalm-Eder-Kreis - Infizierte 524 (+4), Todesfälle 36 (+1)

Vogelsbergkreis - Infizierte 121, Todesfälle 5

Landkreis Waldeck-Frankenberg - Infizierte 170 (+1), Todesfälle 5

Werra-Meißner-Kreis - Infizierte 213, Todesfälle 16

Wetteraukreis - Infizierte 329 (+8), Todesfälle 12

Stadt Darmstadt - Infizierte 222, Todesfälle 18

Stadt Frankfurt am Main - Infizierte 1630, Todesfälle 61

Stadt Kassel - Infizierte 323 (+4), Todesfälle 9

Stadt Offenbach - Infizierte 161 (+1), Todesfälle 9

Stadt Wiesbaden - Infizierte 445 (+1), Todesfälle 16 (+2)

Hessen: Aktuelle News und Zahlen zum Coronavirus und Covid-19

Erstmeldung vom Donnerstag, 04.06.2020: Frankfurt – Auch im Juni ist Corona das beherrschende Thema in Hessen. Insgesamt 10.080 Menschen sind Stand Mittwoch (3. Juni 2020, 14 Uhr) mit Sars-CoV-2 infiziert. Zum Vortag bedeutet das einen minimalen Anstieg von 20 Erkrankten. Das geht aus aktuellen Daten und Zahlen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration hervor.

Die meisten vom Coronavirus Betroffenen leben im Stadtkreis Frankfurt, nämlich 1630. Erfreulich: Im Vergleich zu den letzten beiden Tagen hat es in Hessen keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben.

Corona in Hessen: Maskenpflicht bleibt in Covid-19-Zeiten bestehen

Trotz dieser guten Nachrichten hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU, 68) die rund 6,25 Millionen Einwohner Corona betreffend unlängst zur Besonnenheit aufgerufen. So gilt in Hessen wegen des Coronavirus weiterhin Maskenpflicht. Und zwar in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften, aber auch Krankenhäusern und Arztpraxen. Wer dagegen verstößt und erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit, schreibt die Staatskanzlei Hessen beim Mikroblogging-Dienst Twitter.

#Servicetweet: Wir haben unsere Richtlinien für den Vollzug der Ge- und Verbote aus den #Corona-Verordnungen aktualisiert. Was als Ordnungswidrigkeit oder Straftat geahndet wird und welche Bußgelder fällig werden, steht hier drin: https://t.co/rU8PLyGq0X — Staatskanzlei Hessen (@RegHessen) June 2, 2020

Experten haben eine klare Meinung dazu, was Schutzmasken gegen Corona bringen*. Die Meinung der Fachleute und die positiven Entwicklungen veranlassten die Landesregierung zu Lockerungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Für das hessische Bildungssystem bedeutet Corona, dass die Jahrgangsstufen eins bis drei sowie Vorklassen, Vorlaufkurse und Intensivklassen an Grundschulen wieder mit Kindern besetzt sind. Das teilt das Land Hessen auf seiner Homepage mit.

Corona in Hessen: Wirtschaft ächzt unter dem Coronavirus

Doch die Corona-Krise hat auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft in Hessen. Das belegen die jüngsten Zahlen des Arbeitsmarktes für den Mai 2019. Wie fnp.de* berichtet, ächzt die Wirtschaft unter der Last des Coronavirus - und das Schlimmste ist offenbar noch lange nicht überstanden. In aktuellen Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Im vergangenen Monat waren in Hessen 192.149 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 8,8 Prozent mehr als im April 2020 - und unglaubliche 29 Prozent mehr als im Vorjahr.

+ Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier trägt eine Maske wegen des Coronavirus. © Frank Rumpenhorst, dpa Der Chef der Arbeitsagentur Frankfurt, Frank Martin, gibt eine düstere Prognose ab. Er sagt: "Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten noch weiter ansteigen kann." Mit Kurzarbeit versuchen viele Betriebe in Hessen, den harten Corona-Zeiten entgegenzusteuern. "Ein Puffer", so Martin, der nicht auf Dauer funktionieren könne. Die Arbeitslosenquote in Hessen liegt somit bei 5,6 Prozent, ein Plus von 0,4 Prozentpunkten.

Corona in Hessen: Behörden haben Hotline für Sars-CoV-2

Fragen zu Corona und Covid-19 beantwortet das Land Hessen telefonisch und per E-Mail. Erreichbar sind die zuständigen Behörden unter der E-Mail-Adresse buergertelefon@stk.hessen.de und unter der landesweiten Hotline (0800) 555 4 666. Besetzt ist die Telefonstelle täglich von 8 bis 20 Uhr.

Ältere Informationen zum Thema Corona lesen Sie in unserem früheren Hessen-Ticker*.

