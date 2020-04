Corona in Hessen: Welche Geschäfte am 20. April öffnen dürfen - und welche nicht

Wegen Corona gelten in Hessen ab dem 20.04.2020 neue Regeln. Läden dürfen wieder eröffnen. Alles zu Geschäften, Restaurants, Eisdielen, Friseuren und Einzelhandel.

Update, 17.04.2020, 10.27 Uhr: Mit der Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden auch in Hessen Geschäfte ab kommendem Montag (20.04.2020) wieder geöffnet. Die Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern werden unter Beachtung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) geöffnet. Dabei muss ein Abstand von 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten werden. Für die Besucher und das Personal müssen darüber hinaus geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Unabhängig von der Größe können Kfz- und Fahrradhändler, Buchhandlungen, Bibliotheken und Archive ab dem 20. April wieder öffnen.

Restaurants und Gaststätten bleiben wegen des Coronavirus weiterhin geschlossen. Allerdings dürfen Eisdielen ab Montag ebenfalls Ware ausliefern. Friseure sollen ihre Läden ab dem 04. Mai 2020 wieder öffnen dürfen. Ach für sie gelten die empfohlenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Kindertagesstätten bleiben weiterhin geschlossen. Die Landesregierung Hessens plant jedoch, die Corona-Notbetreuung weiter auszubauen. Eine vollständige Übersicht der Maßnahmen finden Sie hier.

Durchblick bei Corona-Regeln: Diese Bestimmungen gelten in Hessen

Erstmeldung, 11.04.2020, 15.57 Uhr: Frankfurt - In den letzten Wochen wurden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die dazu beitragen sollen, die Verbreitung des neuartigen Corona-Virus Sars-CoV-2 zu verlangsamen und damit die Pandemie einzudämmen. Allerdings kommt es im Zusammenhang mit den Maßnahmen immer wieder zu Verwirrungen.

+ Corona-Pandemie: Die Anzahl der Regelungen wächst. Ein Überblick zu den in Hessen geltenden Bestimmungen. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass sich die ergriffenen Maßnahmen - wie auch in anderen Zusammenhängen - von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Obwohl einige einheitliche Regelungen von der Bundesregierung erlassen wurden, unterscheiden sich die Bestimmungen besonders im Detail zwischen den Bundesländern.

Die Maßnahmen sollten unbedingt eingehalten werden. Die Polizei will auch an Ostern kontrollieren, ob die Kontaktregeln befolgt werden.

Corona-Pandemie: Unterschiedliche Regelungen bei Ausgangsbeschränkungen in Bundesländern

Anlässlich der Osterfeiertage und des guten Wetters zieht es viele Menschen nach draußen und zu Verwandten und Freunden. Gerade deswegen ist es besonders wichtig zu wissen, was aktuell im Rahmen der herrschenden Ausgangsbeschränkungen erlaubt ist und was nicht. Deswegen folgt hier eine Übersicht zu den in Hessen geltenden Regelungen.

Unter der Beachtung der vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Vorgaben (vor allem bezüglich des vorgegeben Mindestabstands) gelten in Hessen folgende Regelungen:

Es ist weiterhin erlaubt, alleine Ausfahrten zu unternehmen.

Außerdem darf ein Bekannter im Freien getroffen werden. In größeren Gruppen darf man sich allerdings nicht treffen.

Freunde dürfen auch zu Hause besucht werden.

Ein Picknick im Grünen zu zweit ist derweil nicht mehr erlaubt.

Baumärkte und Läden für Tierbedarf sind weiterhin geöffnet.

Tafeln sind geöffnet.

Eisdielen müssen aktuell in Hessen geschlossen bleiben.

Zum Vergleich: Regelungen wegen Corona-Pandemie in Bayern und Baden-Württemberg

Ein kleiner Vergleich: In Baden-Württemberg sind alle aufgezählten Punkte erlaubt bis auf die Mitnahme von Eis in Eisdielen. In Bayern ist es genau umgekehrt. Dort darf man nur noch ein Eis zum Mitnehmen in einer Eisdiele kaufen.

Bei einer Corona-Kontrolle in Frankfurt kam es derweil zu einem heftigen Angriff auf die Polizei. Etwa 20 Menschen attackierten die Polizei.

Die Frankfurter Schriftstellerin Nina Maria Marewski hat eine Corona-Erkrankung überstanden. Die Frankfurterin bekennt: „Ich hatte das Virus unterschätzt.“

von Astrid Theil

Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel beraten nun über die Lockerung der Corona-Regeln. Auch die Wiederöffnung der Schulen steht zur Debatte. Ministerpräsident Volker Bouffier hält die schrittweise Öffnung der Schulen in Hessen für denkbar. Trotzdem soll das Corona-Kontaktverbot weiterhin eingehalten werden. Daher sollen zunächst die Abschlussklassen wieder zur Schule gehen.

