Offenbach – Endlich wieder auf große Konzerte gehen, sich auf vollen Tanzflächen im Club die Nächte um die Ohren schlagen – das könnte es vielleicht schneller wieder geben als gedacht. In Offenbach geht bald der Probelauf für eine „Schnelltest-Party“ über die Bühne. Nur auf Covid-19 negativ Getestete haben Zutritt. Könnte das womöglich die Lösung sein für Veranstaltungen in Zeiten der Pandemie?

Wiedereröffnung von Clubs: Sind Corona-Schnelltests die Lösung?

Mit Ganzkörperschutzanzug in den Club, tanzen in Lichtkreisen, die auf der Tanzfläche aufleuchten, Konzertbesuche in Plexiglasboxen – es gibt derzeit einige Ideen und Versuche, wie es auch größere Live-Veranstaltungen in Coronazeiten geben kann. Jetzt will eine Firma das Feiern wie in Zeiten vor Corona möglich machen: ohne Mindestabstand, ohne Maske, ohne Berührungsangst. Ihre Idee: Corona-Schnelltests für die Gäste.

Gerade habe sich der Event-Dienstleister Satis&Fy, zugleich Betreiber der Veranstaltungshalle Fredenhagen an der Sprendlinger Landstraße, das „Okay“ vom Gesundheitsamt geholt. Schon am 10. Juli soll der Probelauf mit 200 Menschen in Offenbach starten.

Corona-Schnelltests: Sogar „knutschen“ könnte beim Feiern in Clubs möglich sein

Das Prinzip funktioniere so, erklärt Francesco Elsing, Leiter Innovation des Unternehmens: Mittags würden in Frankfurt und eventuell auch in Offenbach Corona-Teststationen für die Gäste eingerichtet. Im Verlaufe des Nachmittags erhielten die Getesteten ihre Ergebnisse und der Veranstalter eine Liste der auf Covid-19 negativ getesteten Personen – nur sie erhalten Zutritt. „Der Test ist im Grunde ein Persilschein für die Zeit von 18 Stunden“, sagt Elsing. Denn so lange sei der Test gültig. Weitere Schutzmaßnahmen gebe es dann nicht: sich beim Tanzen nahe kommen, „sogar knutschen wäre theoretisch inklusive“, so Elsing.

Klingt erst mal nach ziemlich guten Nachrichten für Partygänger, aber vor allem auch für die Organisatoren von kulturellen Events, für Clubbetreiber, Theatermacher, Konzertveranstalter und Künstler. Erst kürzlich hatten sie in der Frankfurter Jahrhunderthalle unter dem Motto „5 vor 12“ auf ihre miserable Situation aufmerksam gemacht: Sie forderten von der Politik Perspektiven, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Händeringend sucht die Branche nach Möglichkeiten, Veranstaltungen weitgehend risikoarm zu gestalten.

Statt Corona-Schnelltest gab es in Köln Plexiglasboxen

Ein Versuch war vor Kurzem das Konzert von Popsänger Vincent Weiss in der Kölner Lanxess-Arena vor 900 Menschen, die in kleinen Grüppchen in Plexiglasboxen im Saal verteilt waren. Eine andere Idee ist der „Micrashell“ genannte Schutzanzug für Konzert- und Clubbesucher, den eine US-amerikanische Firma entworfen hat: Er soll virenundurchlässig sein, besitzt einen Helm mit Filtersystem, LED-Leuchten und sieht ein wenig aus wie aus einem Science-Fiction-Film der 1960er-Jahre. Rauchen, trinken, Händchen halten, umarmen soll mit dem „Micrashell“ möglich sein.

Für Tanzveranstaltungen werden derzeit außerdem Konzepte entwickelt, nach denen sich die Besucher in auf den Boden gemalten Parzellen bewegen sollen, oder von einem Lichtkreis verfolgt werden. Kommen sie einem anderen Kreis zu nahe, gibt es ein Warnsignal, zum Beispiel ein rotes Licht.

Wiedereröffnung von Clubs: Experte ist von Corona-Schnelltests überzeugt

Nach dem Prinzip der „Distance-Disco“ hatte auch der Offenbacher Technoclub Robert Johnson eine Veranstaltung organisieren wollen; Open-Air am Mainuferparkplatz – genehmigt wurde sie von der Stadt nicht, sagt Klaus Unkelbach, Geschäftsführer von Robert Johnson und MTW-Club. Das Problem sei ohnehin, dass das Nachtleben unter Einhaltung des Distanzgebots nun mal weitgehend reizlos sei. Der Schnelltest – könnte er nun die ersehnte Lösung sein?

Der Frankfurter Virologe, Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe Klaus-Peter Hunfeld jedenfalls ist von der Idee durchaus überzeugt: „Die Schnelltests sind technisch umsetzbar, also warum nicht?“, findet er. Der Professor berät das Research Institute for Exhibition and Live-Communication (R.I.F.E.L.), das wiederum Handlungsempfehlungen zur Veranstaltungssicherheit unter Corona gibt.

Restrisiko bleibt auch bei Corona-Schnelltest

Ein von medizinischem Fachpersonal korrekt durchgeführter Covid-19-Test erkenne mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das Virus, so Hunfeld. Und ein negativ getesteter Mensch könne nach dem Test durchaus 24 Stunden lang als weitestgehend nicht-infektiös gelten, da die Inkubationszeit des SARS-CoV-2 mehrere Tage dauere und die Virusausscheidung bereits vor Krankheitsausbruch beginne. „Ein Restrisiko gibt es aber immer“, sagt der Professor.

Das allgemeine Hygieneverhalten, also Händedesinfektion, in den Ellbogen niesen, sollte auch bei einem Negativergebnis beibehalten werden, empfiehlt Hunfeld. „Aber es wäre durchaus vorstellbar, dass man bei einer Veranstaltung, bei der vorher getestet wurde, auf den Mundschutz und die strengen Distanzvorgaben außerhalb von Risikozonen verzichten könnte.“

„Schnelltest-Party“ in Offenbach sollte kein Superspreading-Event werden

Zusätzliche Sicherheit könnte außerdem ein Tracker geben, der die Bewegungen des Besuchers aufzeichnet, ähnlich wie bei der Corona-App. Im Falle des Falles könnten so alle Kontaktpersonen schnell identifiziert werden. Grundsätzlich sieht der Virologe bei einer „Schnelltest-Party“ keine Gefahr eines Superspreading-Events, bei dem eine infizierte Person viele andere ansteckt.

Ein Wundermittel für alle Arten von Veranstaltungen seien die Schnelltests allerdings auch nicht – wegen des zwar sehr geringen, aber doch existenten Restrisikos: Große Festivals oder Massen-Raves, bei denen tausende Menschen sehr eng gedrängt stehen und sich unvorsichtig verhalten, seien auch mit einem Schnelltest derzeit nicht zu verantworten.

Wiedereröffnung von Clubs: Das Feiern könnte sehr teuer werden

Einige Veranstalter in Offenbach sehen die Idee der „Schnelltest-Party“ ohnehin skeptisch. Für MTW-Geschäftsführer Unkelbach müsste ein solches Testverfahren eine nahezu hundertprozentige Sicherheit geben, um es als Perspektive ernst zu nehmen. Birgit von Hellborn, Geschäftsführerin von Capitol und Stadthalle Offenbach, bezweifelt, dass sich das rein logistisch umsetzen lasse. „Außerdem: Wer bezahlt denn die Tests?“, fragt sie. „Zugegeben“, sagt Francesco Elsing, „der Preis für die Eintrittskarten steht noch nicht fest.“ Es könnte durchaus sein, dass sie um die 100 Euro kosten, darin enthalten sei der Preis für den Test. Aber es gebe Überlegungen, einen Mengenrabatt mit den Laboren zu vereinbaren.

Bis das Konzept breitflächig in der Veranstaltungsbranche ankommt, könnte also schon allein wegen der Kosten und der Testkapazitäten doch noch ein wenig Zeit vergehen. Dennoch: Einen Versuch ist es allemal wert, findet Mikrobiologe Hunfeld, der kein schnelles Ende der Pandemie sieht: „Viele Probleme werden uns noch eine ganze Zeit begleiten. Das Wichtigste ist: Wir müssen weitermachen, uns an die neuen Gegebenheiten anpassen und die Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben.“

„Schnelltest-Party“-Karten soll es bald im Vorverkauf geben, Location ist das Fredenhagen. Informationen zum Programm folgen; eine Liveband soll spielen.

