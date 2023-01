Bus und Lastwagen krachen am Flughafen Frankfurt zusammen - sieben Verletzte

Von: Jana Ballweber

Bei einem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Bus sind am Donnerstag am Flughafen Frankfurt sieben Menschen verletzt worden.

Frankfurt - Bei einem Unfall auf dem Airport-Ring am Flughafen Frankfurt sind am Donnerstag (12. Januar) sieben Personen verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mit. Ein Bus und ein Lastwagen waren am Morgen auf Höhe von Tor 31 zusammengestoßen.

Einsatz der Feuerwehr am Flughafen Frankfurt: Bus und Lastwagen krachen zusammen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Sieben Personen wurden der Feuerwehr zufolge bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Fünf davon wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zusammenstoß: Ursache für Unfall am Flughafen Frankfurt noch unklar

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Technische Rettungsmaßnahmen seien nicht notwendig gewesen. Der Airport-Ring ist die Straße, die sich einmal um den gesamten Flughafen Frankfurt schlängelt.

Erst Mitte November waren am Flughafen eine Motorradfahrerin von einem Auto angefahren worden. Der Autofahrer hatte die Vorfahrtsregeln missachtet, die 54-Jährige wurde schwer verletzt. (Jana Ballweber)