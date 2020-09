Bundesweite Warnstreiks: Auch Frankfurt rechnet mit massiven Einschränkungen im Nahverkehr

Der Warnstreik im ÖPNV wird auch in Frankfurt „viele Fahrgäste schmerzhaft treffen“. Die Arbeitgeber sprechen von einem „Anschlag auf die Allgemeinheit“. Doch es gibt auch eine gute Nachricht für Pendler.

Verdi hat zu bundesweiten Warnstreiks im ÖPNV aufgerufen.

Auch Frankfurt rechnet mit massiven Einschränkungen im Nahverkehr.

Vor allem U- und Straßenbahnen könnten von den Streiks betroffen sein.

Frankfurt – Nach der Ankündigung bundesweiter Warnstreiks rechnet Frankfurt am kommenden Dienstag mit massiven Einschränkungen bei den U- und Straßenbahnen. Es sei davon auszugehen, dass ab etwa 3 Uhr für 24 Stunden alle neun U-Bahn-Linien und zehn Straßenbahnlinien betroffen seien, erklärte die städtische Nahverkehrsgesellschaft traffiq. Dies werde „viele Fahrgäste schmerzhaft treffen“.

S-Bahnen, Regionalzüge und Buslinien würden planmäßig verkehren, so dass sie als Alternative genutzt werden könnten. Fahrgästen wird empfohlen, möglichst kurz vor Fahrtantritt nocheinmal aktuelle Informationen einzuholen.

❗ Warnstreik: U-Bahnen und Trams stehen wohl still❗

Die angekündigten bundesweiten Warnstreiks im ÖPNV am Dienstag, 29.9., treffen vermutlich auch die U-Bahnen und Trams in Frankfurt. S-Bahnen und Busse fahren. Infos und Alternativen: https://t.co/7lt6VW604w — VGF (@vgf_ffm) September 25, 2020

Frankfurt: Verdi hält sich zu Streikplänen im ÖPNV noch bedeckt

Gesicherte Informationen habe man allerdings selbst noch nicht, erklärte traffiq: „Da die Gewerkschaft ihre Streikstrategie nur begrenzt offenlegt, stehen diese Hinweise unter Vorbehalt und können sich auch kurzfristig ändern.“ Man werde im Internet, auf den Social-Media-Kanälen und mit Hinweisen insbesondere an die Radiosender regelmäßig und möglichst aktuell informieren.

Die Gewerkschaft Verdi wollte sich am Freitag noch nicht zur Frage äußern, was sie in Hessen plant. Sie hat zu bundesweiten Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) aufgerufen, um einen Tarifvertrag für alle Beschäftigten durchzusetzen. Die Arbeitgeber lehnten dies ab.

ÖPNV: Tarifverhandlungen in allen Bundesländern

Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern die Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV. Zwar gehört dieser zum öffentlichen Dienst, doch mit den dort derzeit ebenfalls laufenden Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft nichts zu tun. Es handelt sich beim ÖPNV um Spartentarifverträge. Weil diese sich aus Sicht der Gewerkschaft im Laufe der Jahre in den einzelnen Ländern auseinanderentwickelt haben, möchte Verdi sie nun durch eine bundesweite Regelung ergänzen.

„Mit unseren Forderungen haben wir Vorschläge geliefert, wie sich die drängenden Fragen von Entlastung und Nachwuchsförderung lösen lassen“, teilte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle, am Freitag mit. „Dass die Arbeitgeber nicht einmal zu einer Verhandlung bereit sind, verhöhnt die Beschäftigten und torpediert jede Bemühung, eine Verkehrswende zu erreichen.“

Arbeitgeber verurteilen ÖPNV-Streiks: „Anschlag auf die Allgemeinheit“

Die Arbeitgeberseite verurteilte die Ankündigung scharf. Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Niklas Benrath, bezeichnete den Warnstreik als einen „Anschlag auf die Allgemeinheit“. Es sei „unverantwortlich, gerade in dieser krisengeplagten Zeit – denken Sie nur an die eingebrochenen Fahrgastzahlen und Einnahmen bei den Nahverkehrsbetrieben – das gesamte Land nunmehr mit einer Streikwelle zu überziehen.“

Ähnlich argumentierte auch der Städte- und Gemeindebund, der die Aktionen als „verheerendes Signal“ kritisierte. „Warnstreiks werden dazu führen, dass nur wenige Busse und Bahnen fahren, diese dann sehr voll sind und damit die Ängste der Nutzer zusätzlich erhöht werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Funke-Mediengruppe. (Tobias Möllers)

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst haben keine Einigung gebracht. Auch hier sollen Warnstreiks nun den Druck erhöhen.