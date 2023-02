„Eine Geburt ist eine heftige Nummer“: Frankfurter „Bromance Daddys“ reden schonungslos über das Vatersein

Selten reden Väter so offen über Themen wie Geburt und das Vatersein. Das triff auf TikTok einen Nerv und so unterhalten die Frankfurter mit ihren Videos fast 300.000 Follower.

Frankfurt - Eine Geburt ist ein ganz besonderes Erlebnis. „Wer eine Geburt an der Seite seiner Frau durchmacht, weiß, dass das auch für Daddys echt eine heftige Nummer ist“, sagt Leon schonungslos und offen im Podcast „Bromance Daddys“. Gemeinsam mit seinem besten Freund Nick unterhalten sich die beiden über das Vaterwerden und -sein. Da ihre Kinder mit nur einer Woche Unterschied geboren wurden, durchleben sie gemeinsam die neuen Herausforderungen als frisch gebackene Väter. Ihre Erfahrungen teilen sie nicht nur in ihrem Podcast, sondern auch auf TikTok mit ihren fast 300.000 Followern.

In ihren TikTok-Videos thematisieren die „Bromance Daddys“ aus Frankfurt viele Vorurteile, mit denen Väter immer wieder konfrontiert werden. Leon ist Vater von Zwillingen und wird daher oft gefragt, ob er ein Kind mehr liebt als das andere. Mit viel Witz und Humor reagiert er auf diese Frage, wundert sich aber zugleich, warum Eltern mit Kindern unterschiedlichen Alters diese Fragen nie gestellt werden. Solche und viele weitere Themen des Vaterseins treffen auf TikTok auf eine große Fangemeinde: Ihre Videos gefallen bereits 8,9 Millionen Menschen. Dabei reden sie auch ganz offen über Themen wie Schlafmangel und ihre Ängste.

„Bromance Daddys“ aus Frankfurt sprechen auf TikTok über ihre Sorgen als Väter

Oft versuchen Väter trotz allen Herausforderung stark zu sein und nicht jeder kann offen über Ängste und Sorgen sprechen. So sagt Nick, dass er erst so richtig mit Leon über seine Ängste sprechen könne, seit dem er auch Vater ist. „Manche Themen, die deine Partnerin direkt betreffen, will man ja auch nicht immer gleich mit ihr besprechen. Ansonsten mach‘ ich aber nach wie vor sehr viel mit mir selbst aus,“ erklärt er.

So zeigen die beiden „Bromance Daddys“, dass man mit den eigenen Sorgen selten alleine ist - das zeigt auch der Zuspruch ihrer Follower auf TikTok. Nun wollen die beiden auch auf der Bühne über das Vatersein sprechen. Bislang sind zwei Shows in Frankfurt geplant. Tickets gibt es bereits online im Vorverkauf. (mm)

