Waldbrand nahe Raunheim: Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Beim Brand nahe Raunheim kommt auch ein Hubschrauber zum Einsatz. © 5vision.media

Im Kreis Groß-Gerau kommt es zu einem Waldbrand nahe des Waldsees Raunheim. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Raunheim - Am Dienstag (23. August) ist es gegen 15.30 Uhr zu einem Feuer in einem Waldgebiet in der Nähe des Waldsees Raunheim gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache sind trockenes Gestrüpp, Büsche sowie Bäume auf einer großen Waldfläche in Brand geraten. Ersten Informationen brennt es derzeit auf einer rund 5000 Quadratmeter großen Fläche, auf der jedoch kein dichter Wald steht, sondern nur vereinzelte abgestorbene Buchen.

Wie die Agentur 5vision.media berichtet, sei bei den bisherigen Löscharbeiten auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Feuerwehreinsatzleiter Gräf rechnet dem Bericht zufolge mit einer Einsatzdauer „bis mindestens heute Nacht“. Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Groß-Gerau und Main-Taunus-Kreises sind vor Ort. Auch die Werkfeuerwehr Fraport wurde alarmiert. Die Bevölkerung wurde mittels Warnapps vor der starken Rauchentwicklung gewarnt.

