Sommerurlaub in Frankreich: Vom Hauptbahnhof Frankfurt direkt nach Bordeaux

Von: Michelle Mantey

Eine Kooperation der DB mit der französischen Bahn SNCF ermöglicht ab Sommer eine Zugfahrt ohne Umsteigen vom Hauptbahnhof Frankfurt nach Bordeaux.

Frankfurt - Diesen Sommer kann der Frankfurter das Glas „Ebbelwei“ mit Skyline-Blick in wenigen Stunden gegen ein Glas des wohl bekanntesten Rotweins an der Atlantikküste eintauschen. Denn ab Sommer gibt es eine Direktverbindung vom Hauptbahnhof Frankfurt nach Bordeaux in Frankreich. Das teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch (25. Januar) mit. Im Zeitraum vom 8. Juli bis 26. August 2023 fährt der Zug jeweils samstags in die französische Weinbauregion. Doch kommen Reisende mit der Dirketverbindung schneller an ihrem Ziel, als mit der aktuellen Zugverbindung?

„Reisenden können sich auf eine umsteigefreie Fahrt in den Sommerurlaub freuen“, verkündet Stefanie Berk, Marketingvorständin des DB Fernverkehrs. Unter acht Stunden soll eine Fahrt von Hauptbahnhof Frankfurt nach Bordeaux dauern und das zu festen Abfahrtszeiten: Um 6.56 Uhr startet die Bahn am Hauptbahnhof Frankfurt und soll um 14.35 Uhr in Bordeaux ankommen. Insgesamt ist der Direktzug 7 Stunden 40 Minuten unterwegs. Aktuell sind Reisende etwas schneller unterwegs: Mit Umstieg in Paris ist man nach ca. 7 Stunden und 20 Minuten in Bordeaux.

Weinberg in Bordeaux (Frankreich) © Gaby Wojciech via www.imago-images.de

Urlaub in Bordeaux: DB bietet im Sommer Direktzüge von Hauptbahnhof Frankfurt an die Atlantikküste an

Somit bleibt den Reisenden lediglich das lästige Umsteigen erspart. Am Hauptbahnhof Frankfurt können die Passagiere direkt im TGV Duplex, einem französischen Hochgeschwindigkeitszug, Platz nehmen. Diese Direktverbindung ist durch eine Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der französischen Bahn SNCF zustande gekommen.

Ein Ticket soll laut DB ab 69,90 Euro buchbar sein. Aber auch innerhalb Deutschlands können Reisende im Sommer mit dem 49-Euro-Ticket weiterhin günstig verreisen. (mm)