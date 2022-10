Bombenfund in Bischofsheim: Blindgänger muss sofort gesprengt werden – Evakuierung läuft

Von: Alina Schröder

In Bischofsheim wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt. © 5 Vision

In Bischofsheim wurde eine Weltkriegsbombe entdeckt. Die Sprengung soll so schnell wie möglich stattfinden – tausende Menschen werden evakuiert.

Bischofsheim – Bauarbeiter haben am späten Montagabend (24. Oktober) in einem Gewerbegebiet in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) eine Weltkriegsbombe entdeckt. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger soll am Dienstag (25. Oktober) durch eine kontrollierte Sprengung entschärft werden, wie die Gemeinde in der Nacht mitteilte.

Zuvor müssten umliegende Gebäude im Umkreis von 1000 Metern evakuiert werden. Demnach sind auch Bewohnerinnen und Bewohner von Rüsselsheim betroffen. Die Evakuierung ist im vollen Gange.

Bombenfund in Bischofsheim: Evakuierung läuft – Mehrere Tausend Menschen betroffen

„Bis neun sollen alle Anwohner ihre Wohnungen verlassen“, sagte ein Sprecher des Kreises am Dienstagmorgen. Insgesamt seien schätzungsweise 3500 Menschen betroffen. Derzeit würden die Menschen per Warn-Apps auf den Handys, per Mitteilungen via Social Media und über Lautsprecherdurchsagen informiert, hieß es. Ein Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer 06152/989898 geschaltet.

„Im Laufe des Tages soll dann die kontrollierte Sprengung erfolgen. Wann genau, ist noch unklar“, sagte der Sprecher.

Die geplante Sprengung hat zudem eine Auswirkung auf den Verkehr: Die zwischen Bischofsheim und Rüsselsheim verlaufende Bundesstraße 43 ist gesperrt, wie der HR berichtet. Auch werde der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Rüsselsheim und Mainz-Gustavsburg vorläufig ausgesetzt. (asc/dpa)

