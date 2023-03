Bombenfund auf Schulgelände: Rauch steigt auf - Großeinsatz von Rettungskräften

Von: Florian Dörr

Auf einem Schulgelände finden Bauarbeiter bei Tiefbauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sofort wird der Kampfmittelräumdienst alarmiert.

Offenbach - Große Aufregung am Montagnachmittag (27. März) im Offenbacher Stadtteil Lauterborn. Auf dem Gelände der Edith-Stein-Schule war bei Tiefbauarbeiten nahe der Sporthalle eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Entdeckt wurde das Relikt am Nachmittag gegen 17.15 Uhr. Kurz darauf waren Polizei, Rettungskräfte und die alarmierte Feuerwehr im Großeinsatz. Auch der Kampfmittelräumdienst wurde angefordert, die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt.

Die Szenerie war zunächst offenbar besorgniserregend: Nach Angaben der Feuerwehr Offenbach hatte ein Bagger die Phosphor-Stabbrandbombe mit Erdaushub auf einem Hügel abgelegt. Dort erhitzte sich der Gegenstand und begann zu qualmen. Offenbar hatte ein Mitarbeiter die Bombe auch zwischenzeitlich angefasst. Er wurde von einem Arzt untersucht, aber den Angaben zufolge nicht verletzt. Phosphor und seine Dämpfe sind hochgiftig.

Bombenfund in Offenbach: Entschärfung an Edith-Stein-Schule

Der Kampfmittelräumdienst konnte die Bombe, die in Offenbach gefunden wurde, entschärfen. (Symbolbild) © Paul Zinken / dpa

Der Kampfmittelräumdienst konnte die Phosphor-Stabbrandbombe, die an der Edith-Stein-Schule in Offenbach-Lauterborn am Montag nur zufällig gefunden wurde, letztlich entschärfen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Am Dienstag sollte der Schulbetrieb wieder normal aufgenommen werden. Die Sporthalle wurde bereits am Montagabend nach der Entschärfung der Bombe wieder für den Trainingsbetrieb freigegeben.

Erst vor wenigen Wochen war in Offenbach eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden. Mehrere Tausend Menschen waren von einer Evakuierung betroffen. Dabei handelte es sich jedoch um einen Blindgänger eines völlig anderen Typs mit einem Gewicht von 250 Kilogramm. Die nun bei Tiefbauarbeiten an der Edith-Stein-Schule in Lauterborn gefundene Phosphor-Stabbrandbombe ist kaum einen halben Meter lang und vergleichsweise leicht.