Bombenfund: Kontrollierte Sprengung geplant - Evakuierungszone steht

Von: Sebastian Richter, Niklas Hecht, Joshua Bär, Christian Reinartz, Robin Kunze

Die am Montag (3. Juli) gefundene Weltkriegsbombe muss gesprengt werden. Drei Häuser in Offenbach sowie ein Wohngebiet in Heusenstamm werden geräumt.

+++ 15.29 Uhr: Wie die Stadt Offenbach auf dem eigenen Twitter-Kanal mitteilt, hat die Stadt Heusenstamm für ihre betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner ein Bürgertelefon eingerichtet. Erreichbar ist dieses unter 06104 6071009. Dort können auch Transporte für mobilitätsbeschränkte Personen angemeldet werden. Die Evakurieren dort laufe bereits.

+++ 14.32 Uhr: Am Bombenfundort bei Offenbach läuft eine brennbare Flüssigkeit aus. Das berichtet die Stadt Offenbach auf Twitter. Deswegen habe der Kampfmittelräumdienst entschieden, die Bombe „heute so früh wie möglich“ kontrolliert zu sprengen. Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke werde fortlaufend über den Einsatz informiert, heißt es weiter. Bei den Betroffenen bittet er um Geduld und Verständnis.

+++ 14.15 Uhr: Es gibt Informationen zum Evakuierungsradius. Rund 750 Meter um die Fundstelle an der Gaststätte Wildhof wird geräumt, zur Übersicht hat die Stadt eine Karte veröffentlicht. Die A3, die auf einem veröffentlichtem Bild der Stadt noch knapp im Radius liegt, muss nicht gesperrt werden. Ein Großteil des Gebiets liegt im Wald, auf Offenbacher Gebiet sind nur drei Wohngebäude betroffen. In Heusenstamm erfasst der Radius ein Wohngebiet mit „rund 1.000 bis 1.500“ gemeldeten Personen.

In diesem Bereich muss nach dem Bombenfund evakuiert werden. © Stadt Offenbach

Laut der Stadt Heusenstamm sind folgende Straßen betroffen: Zeisigweg, Lerchenstraße, Finkenstraße, Ostpreußenstraße (nur die geraden Hausnummern), Karlsbader Straße sowie die Breslauer Straße. Die Häuser dort müssen bis 17 Uhr geräumt sein. Betroffene sollen bei Freunden oder Bekannten unterkommen, als Alternative steht das Kulturzentrum Martinsee in der Martinseestraße 2 zur Verfügung.

+++ 13.55 Uhr: Die Evakuierung in Heusenstamm hat begonnen. Das berichtet die Stadt Offenbach auf Twitter. Damit dürfe der Wald zwischen Offenbach, Heusenstamm und Gravenbruch nicht mehr betreten werden. Der gesamte Waldbereich soll weiträumig gemieden werden. Die Behörden informieren die Bevölkerung zudem mittels der Warn-Apps.

Bombenfund: Kontrollierte Sprengung geplant - Evakuierung von bis zu 1000 Personen

+++ 12.45 Uhr: Das weitere Vorgehen im Fall der im Offenbacher Süden entdeckten 250-Kilogramm-Brandbombe wurde von der Stadt mitgeteilt. Da eine Entschärfung aufgrund des noch aktiven Zünders nicht möglich sei, soll die Weltkriegsbombe am frühen Montagabend (3. Juli) kontrolliert gesprengt werden.

Der Flugverkehr wird aufgrund der Sprengung eingestellt, da sich das Gebiet in der Einflugschneise des Flughafen Frankfurt befindet. Der Sicherheitsradius zum Fundort beträgt laut Stadt 750 Meter. Daher müssen drei Gebäude in Offenbach sowie ein Wohngebiet in Heusenstamm geräumt werden. Die Polizei spricht von bis zu 1000 Personen, die evakuiert werden müssen.

Auf einer Wiese in der Nähe der Gaststätte Wildhof im Offenbacher Süden ist eine 250-Kilogramm-Brandbombe entdeckt worden. © 5VISION.NEWS

Für die kontrollierte Zündung der Brandbombe würden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. So informiert die Stadt, dass 75 Tonnen Sand zum Dämpfen der Explosion an den Fundort gebracht werden. Zusätzlich sollen große Wassersäcke, die von der Feuerwehr befüllt werden, auf den Sandmassen platziert werden.

250-Kilo-Bombe zwischen Offenbach und Heusenstamm entdeckt

Erstmeldung vom Montag, 3. Juli, 11.15 Uhr: Auf einer Wiese in der Nähe der Gaststätte Wildhof im Offenbacher Süden ist eine 250-Kilogramm-Brandbombe entdeckt worden, wie die Stadt Offenbach am Montag (3. Juli) mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst, die Feuerwehr und das Ordnungsamt sind vor Ort.

Rund 75 Tonnen Sand werden an den Fundort der Brandbombe gebracht, um die Explosion bei der Sprengung abzudämpfen. © Reinartz

Laut Angaben der Stadt handelt es sich bei der entdeckten Brandbombe um ein deutsches Fabrikat. Die Dietzenbacher Straße wurde vorübergehend zwischen der Wildhof-Kreuzung und dem Müllheizkraftwerk gesperrt. Das Müllheizkraftwerk ist weiterhin geöffnet, während der Sperrung der Dietzenbacher Straße ist die Zufahrt allerdings nur von Offenbach kommend möglich.

Die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes würden die Bombe freilegen, um festzustellen, ob diese einen Zünder hat oder nicht. Ob es eine Evakuierung geben muss, sei laut ersten Informationen der Stadt noch nicht sicher. Die Stadt Offenbach informiert über ihren eigenen Twitter-Kanal sowie auf www.offenbach.de laufend über die weitere Entwicklung.

Bereits im April wurde die Bevölkerung aufgrund eines vermeintlichen Bombenfunds alarmiert. Damals handelte es sich bei der Entdeckung in Offenbach-Rumpenheim jedoch um einen falschen Alarm. (nhe/rk)