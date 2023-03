Bombe in Weiterstadt gefunden: Entschärfung wohl erst am Mittwoch

Von: Annette Schlegl

In Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Die Entschärfung klappt aber wohl nicht wie geplant am Dienstag.

Update vom Dienstag, 21. März, 8.48 Uhr: Die Entschärfung der am Montag gefundenen Weltkriegsbombe in Weiterstadt erfolge wahrscheinlich am Mittwoch (22. März) Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagmorgen gegenüber der dpa mit. Eine Entschärfung am Dienstag sei indes nicht ganz ausgeschlossen, hieß es.

Der Fundort der Bombe liegt unmittelbar am Werksgelände von Evonik nahe der Stadtgrenze von Darmstadt.

Auf dem Gelände der Firma Röhm in Weiterstadt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. © Chris Lorenz/5vision.news

Bombe in Weiterstadt gefunden: Krisenstab tritt zusammen

Erstmeldung vom Montag, 20. März, 20.51 Uhr: Am frühen Montagabend (20. März) wurde in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) auf dem Werksgelände der Firma Röhm, einem Plexiglashersteller, eine Bombe gefunden. Der Fundort liegt an der Riedbahnstraße, unmittelbar an das Werksgelände des Unternehmens Evonik angrenzend, und unweit der Stadtgrenze von Darmstadt.

Der Kampfmittelräumdienst war in den Abendstunden mit dem Brand- und Katastrophenschutz des Kreises Darmstadt-Dieburg, Vertretern der Städte Weiterstadt und Darmstadt, der Berufsfeuerwehr Darmstadt und den Werksfeuerwehren vor Ort, um mit dem Kampfmittelräumdienst über das weitere Vorgehen zu beraten.

In Weiterstadt wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. (Symbolfoto) © Martin Dziadek/Imago

Wie die Kreispressestelle am Abend mitteilte, wird die Bombe am Montag nicht mehr gesprengt. Der Krisenstab trete am Dienstag (21. März) wieder zusammen und werde gegen Mittag Näheres zur Bombe und zu möglichen Evakuierungen für die Bürger und Bürgerinnen bekannt geben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aktuell nicht, „der Verkehr darf rollen“, so Matti Merker von der Kreispressestelle. (Annette Schlegl)

