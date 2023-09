Bluttat in Frankfurt: Mann stirbt nach Messerattacke – Hintergründe der Tat vollkommen unklar

Von: Sebastian Richter

Ein Mann wurde in Frankfurt-Sachsenhausen tödlich verletzt. Ein 64-Jähriger steht unter Verdacht und wurde von der Polizei noch vor Ort festgenommen.

+++ 12.31 Uhr: Die Polizei hat weitere Details zu dem tödlichen Messerangriff in Sachsenhausen mitgeteilt. Demnach bestätigen die Beamten, dass sich der Vorfall in der Straße Heimatring ereignet hatte. Gegen 8.30 Uhr erreichte die Polizei über den Notruf, dass dort in einem Haus „eine Person mit Stichverletzungen“ liegen würde.

Den Tatverdächtigen trafen die Beamten in der Nähe des Tatorts an. Der 64-Jährige „entfernte“ sich gerade von dem Haus, die Beamten konnten ihn widerstandslos festnehmen. Noch heute soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bluttat in Frankfurt: Am Samstag wird ein 79-Jähriger in Sachsenhausen erstochen. © 5Vision.news

Erstmeldung von Sonntag, 3. September, 11.44 Uhr: Frankfurt – Ein grausames Verbrechen erschüttert die Stadt Frankfurt. Ein 79-jähriger Mann wurde am Samstag (2. September) im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen Opfer eines tödlichen Messerangriffs. Die Polizei hat einen 64-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, die Tat begangen zu haben, wie die Beamten am Sonntag (3. September) mitteilen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Polizei nimmt nach Messerangriff in Frankfurt Tatverdächtigen fest

Wie hessenschau.de berichtete, war es am Morgen im Keller eines Mehrfamilienhauses zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Der 64 Jahre alte mutmaßliche Angreifer war demnach noch vor Ort von der Polizei überwältigt worden. Das 79 Jahre alte Opfer kam noch mit einem Rettungswagen in ein Frankfurter Krankenhaus, wo der Mann im Laufe des Samstagvormittags verstarb.

Die Polizei nach einem tödlichen Messerangriff in Sachsenhausen. © 5Vision.news

Mann stirbt in Frankfurt-Sachsenhausen nach Messerangriff: Hintergründe unklar

Der Vorfall ereignete sich laut den Reportern von 5Vision.news in der Straße Heimatring. Die Hintergründe der Tat sowie das Verhältnis zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter sind derzeit noch völlig offen. Die Polizei bestätigte jedenfalls, dass die beiden Männer nicht miteinander verwandt sind. Weitere Einzelheiten zum Fall werden derzeit ermittelt und müssen noch geklärt werden. (spr mit Material der dpa)

