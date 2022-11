Weiterstadt: Hoher Sachschaden nach Brand im Bürgerhaus – Feier abgebrochen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Im Bürgerhaus in Weiterstadt ist in der Nacht auf Sonntag (20. November) ein Brand ausgebrochen – keine Verletzten und sechsstelliger Sachschaden.

Weiterstadt – Eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von den Lagerräumen im Keller des Weiterstädter Bürgerhauses (Kreis Darmstadt-Dieburg), meldeten Anwohner am Sonntag (20. November) um kurz nach Mitternacht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem sei die Brandmeldeanlage des Bürgerhauses ausgelöst worden. Durch die Feuerwehr sei dann ein Brand in einem unverschlossenen Lagerraum unterhalb der Bühne gefunden und gelöscht worden.

Bei einem Brand im Bürgerhaus in Weiterstadt ist in der Nacht auf Sonntag (20. November) ein hoher Schaden entstanden. © 5vision.media

Brand im Bürgerhaus in Weiterstadt: Keine Verletzten und sechsstelliger Sachschaden

Da der Brand der Polizei zufolge auch auf einen zweiten Lagerraum übergegriffen hatte, schätzt sie den Sachschaden auf mindestens hunderttausend Euro. Verletzt worden sei niemand – obwohl zum Zeitpunkt des Brandes eine private türkische Feier im Bürgerhaus stattgefunden habe: Die 40 bis 50 Gäste seien jedoch rechtzeitig vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gelangt. Die Ursache des Brandes sei bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (cas)

Ein Feuer in Offenbach reißt Anwohner aus dem Schlaf. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Fast eine viertel Millionen Euro Schaden entsteht. Es gibt Indizien auf einen Brandstifter.