Mit dem Ski-Express in die Berge: Neue Zugverbindung von Frankfurt bis in die Alpen

Von: Josefin Schröder

Frankfurt – Mit dem Zug zum Skifahren – das verspricht Tui mit dem Ski-Express. Als Alternative zur Anreise mit dem Auto plant der Reiseveranstalter in den Wintermonaten eine direkte Zugverbindung von Frankfurt in die österreichischen Alpen. Auch für andere Ziele, zum Beispiel Prag, setzt der Reisekonzern künftig auf Nachtzüge. Neu ist außerdem die Bahnverbindung von Frankfurt nach Bordeaux an den französischen Atlantik.

Bereits im vergangenen Winter fuhr der Tui Ski-Express von Amsterdam und Utrecht in den Niederlanden nach Österreich. Ab Dezember soll er nun auch Halt in Köln, Bonn, Koblenz und Frankfurt machen, kündigt Tui in einer Pressemitteilung an.

Neue Bahnverbindung von Frankfurt nach Tirol zu beliebten Skigebieten

Wintersport-Freunde aufgepasst! Wöchentlich wird der Ski-Express ab 23. Dezember 2023 bis 12. März 2024 zwischen Deutschland und Österreich pendeln. Die Hinreise erfolgt von Freitag auf Samstag, zurückgeht es jeweils von Samstag auf Sonntag – so können Reisende eine Woche lang Bergluft schnuppern. Genaue Ab- und Ankunftszeiten sind noch nicht bekannt. Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde wird die Fahrt von Frankfurt nach Tirol, laut einer Pressesprecherin von Tui, zwischen sechs und sieben Stunden betragen.

Je nach Zugabteilklasse gibt es zwischen einem und fünf Liegeplätzen im TUI Ski Express © TUI Group

Tui plant, dass sich der Zug im österreichischen Wörgl in eine Route nach Tirol in Richtung Bludenz und eine weitere ins Salzburger Land mit Endbahnhof Bischofshofen teilt. Auf dem Weg dorthin können die Reisenden an verschiedenen Bahnhöfen aussteigen (siehe Karte).

In sieben Stunden vom Südbahnhof Frankfurt bis nach Österreich in die Berge

Der, 468-Meter lange Zug besteht aus 16 Waggons und ist mit 700 Betten ausgestattet. „Insgesamt stehen vier verschiedene Zugabteilkategorien zur Verfügung, je nachdem, welcher Komfort gewünscht ist“, erklärt Tui.

Im Economy-Abteil finden fünf Passagiere Schlafplätze. Im Premium-Economy Bereich teilen sich vier Mitreisende das Abteil. Außerdem gibt es das Premium Economy Privat Abteil zur Alleinbenutzung. Die höchste Buchungsklasse ist das eigene Comfort-Privat-Abteil, das über ein eigenes Waschbecken und Steward-Service verfügt. Optional buchbar sind Frühstücksboxen oder Bettwäsche, heißt es vonseiten des Reiseveranstalters. Getränke und Snacks können die Gäste an sogenannten Kaffee-Points kaufen.

Der Tui Ski Express hält in Österreich an verschiedenen Bahnhöfen. Die Stopps sind auf der Karte mit dunkelblauen Punkten markiert. © TUI Deutschland

Wie viel Reisende für die Fahrt in die Berge ausgeben müssen, steht noch nicht fest. Das Deutschland-Ticket wird bei dem Ticketkauf nicht berücksichtigt. Die Buchungsfreigabe plant Tui für Mitte September. (Josefin Schröder)