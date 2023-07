Lkw beschädigt Eisenbahnbrücke - Lange Umleitungen und Ausfälle im Bahnverkehr

Von: Emanuel Zylla

Ein zu hoch beladener Sattelzug beschädigt bei der Durchfahrt eine Eisenbahnbrücke in Frankfurt. Der Bahnverkehr in Frankfurt ist eingeschränkt.

+++ Update von Dienstag, 25. Juli, 10.42 Uhr: In einer Pressemitteilung erklärt die Deutsche Bahn (DB), dass „die Züge zwischen Frankfurt Stadion und Frankfurt Süd derzeit nicht in vollem Umfang fahren können“. Zudem werde „der genaue Schadensumfang und die damit zu erwartende Reparaturdauer nach abschließender Einschätzung durch die Sachverständigen“ bekannt gegeben. Das soll im Laufe des Dienstags (25. Juli) passieren.

Aktuell arbeite die DB mit Umleitungen für betroffene Fernverkehrszüge. Fahrgäste müssten hier mit längeren Fahrtzeiten von etwa 25 Minuten rechnen. Die DB informiert außerdem: „Durch die Fahrt über andere Strecken kann es zu Haltausfällen in Hauptbahnhof Frankfurt und Mannheim Hauptbahnhof kommen.“ Betroffene Züge würden „nach Möglichkeit“ ersatzweise in Frankfurt Süd und Heidelberg Hauptbahnhof halten.

Eine Frau geht am Frankfurter Hauptbahnhof an einer Regionalbahn vorbei. © Sebastian Gollnow/DPA

Diese Verbindungen des Fernverkehrs sind laut DB betroffen:

ICE-Linie Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Frankfurt am Man – Mannheim – Stuttgart – München

ICE-Linie Kiel/Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Bebra – Fulda – Frankfurt am Main – Mannheim – Basel SBB – Interlaken Ost

ICE-Linie Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt am Main – Mannheim – Basel SBB – Zürich/Chur

IC-Linie Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln – Frankfurt am Main – Nürnberg – Passau/München

ICE-Linie Dortmund – Köln – Frankfurt am Main – Nürnberg – Passau – Wien

Weiterhin empfiehlt die DB, sich „auf bahn.de/aktuell, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft über aktuelle Verbindungen“ zu informieren.

Weiter Informationen folgen, auch zur Situation für den Autoverkehr, hier kann derzeit nur einspurig gefahren werden.

+++ 21.12 Uhr: Der Lkw-Unfall auf der Mörfelder Landstraße am Samstag (22. Juli) in Frankfurt zieht weitreichendere Konsequenzen nach sich, als zunächst gedacht. Die beschädigte Eisenbahnbrücke im Stadtteil Niederrad ist bis auf Weiteres von der Deutschen Bahn gesperrt worden, wie die Hessenschau am Montag berichtete. Dadurch kommt es im Fernverkehr über Frankfurt aktuell zu erheblichen Verspätungen und im Stadtverkehr innerhalb der Mainmetropole zu Halteausfällen.

Aufgrund des Brückenschadens entfällt laut Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) die Linie RB58 derzeit im Abschnitt zwischen „Frankfurt Südbahnhof“ und „Rüsselsheim Opelwerke“. Am Dienstag (25. Juli) fallen auf der Linie RE59 folgende Fahrten aus:

um 16:40 Uhr von Frankfurt Südbahnhof nach Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof

um 17:05 Uhr von Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof nach Frankfurt Südbahnhof

Der RMV empfiehlt, sich vorab über mögliche Alternativen zu informieren. Wie lange es dauert, bis Züge wieder über die Eisenbahnbrücke fahren können, ist unklar. Die Einschätzung eines Sachverständigen sei am Dienstag zu erwarten, erklärte ein Sprecher der Bahn gegenüber der Hessenschau.

LKW-Fahrer überschätzt Brückenhöhe in Frankfurt - Fahrstreifen gesperrt

Frankfurt - Da hatte der Fahrer wohl die Höhe seiner Ladung unterschätzt: Am Samstagnachmittag (22. Juli) wollten zwei 37-jährige Männer mit ihrem Sattelzuggespann, das einen Zweiwegebagger geladen hatte, eine Eisenbahnbrücke auf der Mörfelder Landstraße in Frankfurt-Niederrad, stadteinwärts auf dem rechten von zwei Fahrstreifen, durchfahren. Was die Beiden scheinbar nicht wussten: Ihre Ladung war höher als die zulässige Fahrzeughöhe von 4,70 Meter für die Brücke.

Dann der Schreckmoment für die beiden Insassen des Sattelzuges: Ihr Fahrzeug beschädigte die Brückenunterseite mit dem viel zu hoch geladenen Bagger. „Durch den Aufprall und die dabei auftretenden Kräfte beschädigte das Fahrzeug die Fahrbahn, wodurch Furchen in der Fahrbahndecke entstanden“, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Zudem sei Hydraulikflüssigkeit aus dem Bagger ausgetreten und lief auf die Fahrbahn.

Schäden im hohen fünfstelligen Bereich auf der Mörfelder Landstraße in Frankfurt-Niederrad

Die Statik der Brücke sei durch die Schäden zwar nicht gefährdet, jedoch wurde die rechte Fahrbahn wegen ihrer Schäden bis auf Weiteres gesperrt. Der Asphalt müsse erneuert werden. Zudem blockiere derzeit noch der Sattelzug den rechten Fahrstreifen. Der könne „voraussichtlich“ am Montag (24. Juli) im Laufe des Tages geräumt werden, berichtet ein Polizeisprecher.

Fahrer und Beifahrer des Sattelzuges blieben unverletzt, der Gesamtschaden wird mit einem „hohen fünfstelligen Betrag“ beziffert, informiert der Polizeisprecher. (Emanuel Zylla)

