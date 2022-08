Mann löst SEK-Einsatz in Mehrfamilienhaus aus

Von: Alina Schröder

In Bensheim kommt es in einem Mehrfamilienhaus am Montagnachmittag (1. August) zu einem SEK-Einsatz. © 5vision

Eine Frau alarmiert die Polizei, weil ein Mann in Bensheim mehrfach mit einer Schreckschusspistole um sich schießt. Das SEK rückt aus.

Bensheim – Am Montagabend (1. August) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz mit SEK in einem Mehrfamilienhaus in Bensheim. Ein 37-Jähriger hatte diesen ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr alarmiert. Nach aktuellen Erkenntnissen soll ein Mann mit einer Schreckschusspistole mehrfach in seiner Wohnung und auf dem Balkon um sich geschossen haben.

SEK-Einsatz in Bensheim: Mann schießt mit Schreckschusspistole um sich

Die Zeugin sowie ein Bewohner hatten sich daraufhin eigenständig aus dem Wohnhaus begeben. Spezialeinsatzkräfte der Polizei beschafften sich schließlich Zugang in die besagte Wohnung und fanden den 37-Jährigen dort berauscht und schlafend auf. Anschließend wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,54 Promille zeigte. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Auch die Schreckschusspistole stellten die Beamtinnen und Beamten sicher.

Ersten Ermittlungen zufolge könnten Beziehungsstreitigkeiten der Grund für sein Verhalten gewesen sein. Aktuell wird eine Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik geprüft. Weitere Personen befanden sich den Angaben der Polizei zufolge nicht in dem Haus. Verletzt wurde niemand. Während der Einsatzmaßnahmen war der Bereich rund um das Mehrfamilienhaus weiträumig abgesperrt. (asc)

