Betrunkener Raser baut mitten auf der Kreuzung heftigen Unfall – Gaffer sorgen für Ärger

Von: Erik Scharf

Teilen

Einen heftigen Crash verursacht in Bensheim ein Raser unter Alkoholeinfluss.

Bensheim – Das Bild, das sich den Schaulustigen in der Innenstadt von Bensheim (Kreis Bergstraße) zeigt, lässt ungefähr erahnen, wie heftig der Zusammenprall gewesen sein muss. Ein Mann ist am Freitagabend (7. Oktober) über eine Kreuzung gerast und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengekracht.

Ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht in Bensheim einen heftigen Crash. © 5Vision

Laut einer ersten Mitteilung der Polizei Südhessen in Darmstadt stand der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss. Bereits vor dem Unfall soll er in der Innenstadt von Bensheim mehrere Autos mit überholt haben, bis die Raserei auf der Kreuzung Fabrikstraße/ Werner-von-Siemens-Str. ein jähes Ende nahm. Die beiden Autofahrer hatten Glück im Unglück und verletzten sich nur leicht. An den Autos entstand jeweils ein erheblicher Sachschaden.

Bensheim (Kreis Bergstraße): Kreuzung nach Unfall gesperrt

Die Kreuzung war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt. Beim Unfallverursacher wurde im Anschluss eine Blutentnahme auf der Polizeistation Bensheim durchgeführt, teilte die Polizei Südhessen in Darmstadt mit.

Laut dem Portal 5.Vision gab es zudem Probleme mit Gaffern, die sich nicht an die Absperrungen der Polizei hielten.

Erst im Juni verletzten sich zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Bensheim schwer.