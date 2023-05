Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung erfolgreich abgeschlossen

Von: Florian Dörr, Niklas Hecht, Jacob von Sass

Bombenfund in Frankfurt: Die Entschärfung im Stadtteil Frankfurter Berg wurde erfolgreich abgeschlossen.

+++ 19.45 Uhr: Kurz vor 19 Uhr meldete der Kampfmittelräumdienst Hessen, dass die 250-Kilo-Bombe im Stadtteil Frankfurter Berg erfolgreich entschärft wurde. Rund 1800 Personen mussten am Nachmittag wegen der Entschärfung evakuiert werden. Die Betreuungsstelle der Johanniter-Unfall-Hilfe in der Berner Straße suchten insgesamt 20 Menschen auf. Um die 200 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst waren vor Ort.

Alle evakuierten Anwohner können ihre Häuser jetzt wieder betreten. Zusammenfassend gab es laut der Feuerwehr keine besonderen Vorkommnisse.

Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung erfolgreich abgeschlossen

+++ 19.05 Uhr: Nach Informationen der Feuerwehr Frankfurt wurde die Entschärfung der gefundenen Bombe erfolgreich abgeschlossen. Alle Absperrungen wurden aufgehoben.

Bombenfund in Frankfurt: Evakuierung abgeschlossen – Entschärfung beginnt

+++ 18.20 Uhr: Die Evakuierung des Gefahrengebiets ist laut der Feuerwehr Frankfurt abgeschlossen. Die Entschärfung der Bombe beginnt in diesen Minuten. Es kann zu Knallgeräuschen kommen. Darüber solle man sich aber keine Sorgen machen, so die Feuerwehr.

Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung noch am Mittwoch – „Klasse, dass alle so toll mithelfen“

+++ 17.45 Uhr: Laut der Feuerwehr Frankfurt läuft die Evakuierung bis jetzt einwandfrei: „Klasse, dass alle so toll mithelfen. Danke Frankfurt!“

Trotz dessen können die Lautsprecherdurchsagen der Frankfurter Polizei auch außerhalb des Evakuierungsbereichs zu hören sein. Die Beamten bitten darum, sich nicht davon irritieren zu lassen. Wer sicher gehen will, ob man von der Evakuierung betroffen ist, sollte die Info-Karte der Feuerwehr checken.

Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung noch am Mittwoch – „Bitte das Gebiet umgehend verlassen“

+++ 17.35 Uhr: Die Feuerwehr Frankfurt bittet über Twitter noch einmal ausdrücklich alle Bewohner, das Gebiet, in dem gleich die Bombe entschärft werden soll, zu verlassen.

Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung noch am Mittwoch – Öffis fallen aus

+++ 17.00 Uhr: Von der Entschärfung der Fliegerbombe in Frankfurter Berg sind laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) diverse Regional- und S-Bahnlinien betroffen:

Die S6 verkehrt nur zwischen Friedberg und Bad Vilbel. Zwischen Bad Vilbel und Frankfurt Hauptbahnhof fahren Busse.

Die Linie RB34 verkehrt nur zwischen Glauburg-Stockheim und Bad Vilbel.

Die Linien RE30, RB40, RB41, RB48, RE98 und RE99 werden zwischen Frankfurt und Friedberg über Hanau umgeleitet.

Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung noch am Mittwoch – Betreuungsstelle eingerichtet

+++ 16.50 Uhr: Laut der Feuerwehr Frankfurt können sich eingeschränkt gehfähige Personen unter 069/212-111 melden. Ihnen werden dann Transporthilfen bereitgestellt. Außerdem können sich Bewohner, die nirgendwo Unterschlupf finden, an die Johanniter-Unfall-Hilfe in der Berner Str. 103-105 in Nieder-Eschbach wenden. Hier ist eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung noch am Mittwoch – Evakuierung läuft

+++ 16.06 Uhr: Rund 1800 Menschen sind nach Angaben der Polizei von der Evakuierung in Frankfurter Berg betroffen. Sie müssen den Sperrbereich bis spätestens 16 Uhr verlassen haben. Seit wenigen Minuten kontrollieren die Einsatzkräfte, ob alle Anwohner den Bereich geräumt haben. Zu diesem Zweck ist auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Wann die eigentlichen Entschärfungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes beginnen können, und wie lange diese dauern werden, ist aktuell noch unklar.

Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung noch am Mittwoch – Evakuierung bis 16 Uhr

+++ 15.40 Uhr: Inzwischen hat die Feuerwehr Frankfurt den genauen Evakuierungsbereich veröffentlicht. Er wurde vom Kampfmittelräumdienst festgelegt. „Befindet sich Ihre Wohnung oder Ihr Arbeitsplatz innerhalb des rot markierten Bereichs, sind Sie von der Evakuierung betroffen. Mittels der Suchfunktion (Eingabe Straße und Hausnummer) können Sie genau überprüfen, ob Sie sich im Evakuierungsbereich befinden“, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Website.

Bis 16 Uhr soll die Evakuierung vollzogen sein. Sobald die Polizei den Gefahrenbereich kontrolliert hat und sich dort keine Personen mehr aufhalten, soll die Entschärfung der Bombe beginnen. Laut Feuerwehr kann sich die Entschärfung bis in die späten Abendstunden ziehen. Die Einsatzkräfte weisen explizit darauf hin, dass niemand auf eigene Gefahr im Evakuierungsbereich bleiben darf. Durch das Ordnungsamt wurde eine Allgemeinverfügung erstellt, das bedeutet, im Zweifelsfall ist die Polizei dazu befugt, Wohnungen unter Einsatz von unmittelbarem Zwang zu räumen.

Erst wenn Feuerwehr und Polizei darüber informieren, dass die Evakuierung aufgehoben ist, dürfen Anwohner in Ihre Wohnung oder ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Der Evakuierungsbereich ist rot markiert. © Feuerwehr Frankfurt

Bombenfund in Frankfurt: Entschärfung noch am Mittwoch – Evakuierung bis 16 Uhr

Update vom Mittwoch, 17. Mai, 14.48 Uhr: Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die am Mittwochvormittag (17. Mai) im Stadtteil Frankfurter Berg im Bereich „Im Hilgenfeld“ gefunden wurde, soll noch heute entschärft werden. Das berichtet die Feuerwehr Frankfurt auf ihrer Internetseite. „Aufgrund der Gefahr für Leib und Leben, die im Falle einer Detonation besteht, muss die Bombe laut Kampfmittelräumdienst noch heute unschädlich gemacht werden“, schreiben die Einsatzkräfte als Begründung.

Zu diesem Zweck soll der Sperrbereich um die Bombe bis 16 Uhr evakuiert werden. Um den Fundort wird ein Sperrgebiet mit einem Radius von 500 Metern eingerichtet. Die genaue Karte des Sperrbereiches wird laut Feuerwehr derzeit erstellt. Der Bahnverkehr wird zum Zeitpunkt der Entschärfung eingestellt. Die A661, Homburger Landstraße und Berkersheimer Weg liegen außerhalb des Bereiches und bleiben nutzbar. Weitere Informationen zur Evakuierung folgen, schreibt die Feuerwehr weiter.

Bei Unklarheiten und Fragen können sich Bürger unter der Rufnummer (069) 212-111 an das Bürgertelefon wenden. Es ist laut Feuerwehr ab sofort erreichbar.

Betreuungsstelle Für alle Anwohner, die keinen anderen Aufenthaltsort finden, wird nach Angaben der Feuerwehr unter folgender Adresse eine Betreuungsstelle eingerichtet: Johanniter-Unfall-Hilfe, Berner Str. 103-105, 60437 Frankfurt am Main.

Der Sperrbereich um die gefundene Fliegerbombe im Frankfurter Norden hat einen Radius von 500 Metern. © Feuerwehr Frankfurt

Bombe in Frankfurt entdeckt - Direkt an wichtiger Bahnstrecke

Erstmeldung vom Mittwoch, 17. Mai, 12.44 Uhr: Frankfurt - In Frankfurt wurde am Mittwoch (17. Mai) bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Fundort liegt nach ersten Angaben der Polizei direkt an der Bahnstrecke am Frankfurter Berg. Die Strecke ist für Pendler wichtig, da sie Frankfurt mit Mittelhessen verbindet.

Die Bombe wird derzeit von den zuständigen Behörden, darunter auch der Kampfmittelräumdienst, untersucht. Ob von ihr eine Gefahr ausgeht, ist nach Angaben der Polizei bislang noch nicht bekannt.

Weitere Informationen über eine geplante Entschärfung und damit einhergehende Auswirkungen auf die Bevölkerung, wie eine mögliche Evakuierung, liegen derzeit noch nicht vor. Der Bahnhof Frankfurter Berg ist bis auf Weiteres für den Zugverkehr gesperrt, S-Bahnen werden umgeleitet. (fd/nhe)

Vergangenes Jahr wurde in Frankfurt-Bockenheim eine Bombe entschärft. Rund 20.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Zahlreiche Bus- und Bahnlinien und auch die A648 waren von den Sperrungen betroffen.