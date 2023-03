Banksy in Frankfurt: Streetart-Mysterium an der Zeil

Von: Florian Dörr

Der Künstler ist sagenumwoben. Seine Werke haben Millionenwert. Nun werden Fans von Banksy an die Zeil in Frankfurt gerufen.

Frankfurt - Dieser Künstler ist ein Mysterium. Seine Werke sind oft hochpolitisch. Und sie werden für Millionenpreise gehandelt. Dabei weiß niemand sicher, wer eigentlich dahinter steckt. Banksy ist eine Streetart-Legende.

Und nun ist klar: In Kürze widmet sich eine Ausstellung in Frankfurt seiner Kunst. Im April soll „The Art of Banksy - Without Limits“ eröffnet. Genauer: Am 21. April. Nach Angaben der Verantwortlichen hat sie bislang bereits mehr als 1,4 Millionen Besucher in 20 Städten auf fünf Kontinenten empfangen. Nun also Frankfurt.

Banksy soll in Frankfurt Leerstand auf der Zeil beenden

Bereits vor wenigen Tagen hatte Joachim Stoll, Vizepräsident des Handelsverbands Hessen-Süd und Vizepräsident des Einzelhandelsausschusses der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, erklärt: „Ab April werden in das ehemalige Esprithaus für eine einjährige Testphase Pop-up-Stores einziehen.“ Damit soll der hässliche Leerstand auf der Zeil, Hessens größter Einkaufsmeile, zumindest vorerst ein Ende finde. Nun ist klar: Hier, unweit der Frankfurter Hauptwache, wird es auch für Banksy-Fans eine zwischenzeitliche Anlaufstelle geben.

In England gab es zuletzt Diskussionen um dieses Banksy-Werk: Eine Fassade, auf der es zu sehen war, wurde abgerissen. © Banksy/Instagram/PA Media/dpa

„Reproduktionen, Installationen und Themenräumen“ werden zu sehen sein. Auf zwei Stockwerken soll sich „The Art of Banksy - Without Limits“ erstrecken. Vom Streetart-Künstler selbst ist die Ausstellung nicht autorisiert, „aufgrund seines anonymen Status“, wie es bei den Verantwortlichen heißt.

Vor Ausstellung in Frankfurt: Diskussionen um Banksy-Kunstwerke

Erst in den vergangenen Tagen hatten es Banksy-Werke wieder in die Schlagzeilen geschafft: So hatte er selbst auf seinem Instagram-Account Bilder eines zuvor unbekannten Werks gezeigt. Doch das Haus in der englischen Grafschaft Kent, auf dem es zu sehen war, wurde kurz darauf abgerissen. Ebenfalls heiß diskutiert wurde zuletzt ein Fall aus der Ukraine, wo das Streetart-Mysterium ebenfalls aktiv war. Hier hat die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew nun ein Verfahren gegen den Dieb eines Wandbildes eingeleitet. Der Mann hatte Anfang Dezember mit mehreren Komplizen ein Banksy-Werk aus einer Wand im Kiewer Vorort Hostomel geschnitten.

Bei „The Art of Banksy - Without Limits“ an der Zeil in Frankfurt sollen ab April insgesamt über 160 Stücke zu sehen sein. „Einige seiner Werke wurden eigens für die Ausstellung sorgfältig mit seiner Schablonentechnik reproduziert“, heißt es in der Ankündigung.