Droht heute wieder Verkehrschaos in Frankfurt?

Beyoncé im Deutsche Bank Park: Fans aus der ganzen Welt reisen für Konzert nach Frankfurt

Von: Maibrit Schültken, Tim Bergfeld, Niklas Hecht

Teilen

Spannung steigt: Kurz vor Konzertbeginn sammeln sich Beyoncé-Fans vor der Bühne. © Maibrit Schlütken

Am Samstag tritt Weltstar Beyoncé im Deutsche Bank Park in Frankfurt auf. Wir hören uns vor dem Auftritt am Waldstadion um.

+++ 18.16 Uhr: Für viele ist der Auftritt der Musik-Ikone Beyoncé in Frankfurt eine Premiere. Groß und Klein ist aus allen Ecken der Welt angereist. „Ich hab tatsächlich gewartet - jahrelang. Ich wollte immer, dass mein erstes Konzert ein Beyoncé-Konzert sein wird und ich konnte mir treu bleiben“, erzählt eine Frankfurterin.

Raffaela, 8, und Nora, 10, sind jeweils mit ihren Müttern unterwegs. Für sie ist heute wohl ein besonders unvergesslicher Tag: das allererste Konzert ihres Lebens und dann direkt eine Beyoncé-Show. Davon kann man nur träumen!

Beyonce in Frankfurt: Alle Highlights vom Konzert Fotostrecke ansehen

Beyoncé in Frankfurt: Sogar aus Südafrika sind Fans angereist

Aber auch routinierte und alteingesessene Fans haben sich in der Mainmetropole versammelt. Für Khaya und Smiso aus Südafrika war kein Weg zu lang - für Queen B fliegen sie kurzerhand 15 Stunden rund um den Globus. Und das nicht zum ersten Mal. Auch in Toronto, New York und der UK waren sie schon anzutreffen. „Beyoncé soll nach Südafrika kommen“, scherzen sie. Erstmal darf sich aber der Deutsche Bank Park in Frankfurt über den Weltstar freuen.

Bereits jetzt haben sich Menschen aus aller Herren Länder vor dem Frankfurter Waldstadion eingefunden und fiebern dem Auftritt ihres Idols entgegen. © Maibrit Schültken

„Sie ist die beste Entertainerin unserer Generation.“ Die Vorfreude vor dem Stadion ist riesig. „Ich bin mit dieser Frau aufgewachsen. Ich liebe sie einfach. Ich werde so viel schreien wie noch nie in meinem ganzen Leben“. Und Beyoncé verbindet - Celine, Fabi und Giuseppe haben sich erst vor dem Stadion getroffen und waren direkt auf einer Wellenlänge. Da bleibt der Abend in Frankfurt vielleicht nicht nur musikalisch in Erinnerung.

Die Kostüme lassen sich in Sachen Kreativität nicht lumpen. Über selbstgestaltete Print-Shirts, Glitzer-Cowboyhüte und allerhand Palietten ist vor dem Waldstadion alles zu finden.

Gute Stimmung vor Beyoncé-Konzert in Frankfurt: „Mega Entertainment und eine fette Show“

Der Sturm hat aber auch noch seine Spuren hinterlassen. Larissa aus Paderborn musste anstatt 3,5 Stunden 7 Stunden im ICE verbringen. Aber keine Zeit ist verschwendet, wenn es um Beyoncé geht. „Es ist mega Entertainment und eine fette Show - wenn es denn mit der Arbeit klappt.“ Denn Larissa ist Krankenschwester und arbeitet im Schichtdienst. Trotz Nachtschicht hat sie sich früh morgens einen Wecker gestellt, um eines der heißbegehrten Tickets zu ergattern.

Auch für Lilli wird der Abend eine besondere Erfahrung: ihre Sehkraft ist eingeschränkt, trägt ein Blindenabzeichen und hat einen Blindenstock dabei. Zwar hat sie noch ein wenig Restsehvermögen, aber „in so einer großen Masse muss man sich ein bisschen kennzeichnen, dass man beeinträchtigt ist.“ Sie erzählt, auf das Konzert zu gehen, war wegen der Menschenmassen und der ungewohnten Umgebung eine kleine Überwindung. Aber mit ihrer besten Freundin Angelique an der Seite ist sie zuversichtlich. „Eigentlich haben wir das immer gut gemeistert.“

Konzert im Frankfurter Waldstadion: „When Beyoncé comes, we must go“

+++ 16.15 Uhr: Celine aus Heilbronn hat noch kein Ticket, aber hat mit jemandem auf Twitter geschrieben, der ihr eins verkaufen möchte - den hat sie aber noch nicht gefunden. Sie hat auch erst in der S-Bahn Lisa kennengelernt, mit der sie nun unterwegs ist.

„In 15 Minuten war das Ding ausverkauft“, sagt Sören. Melissa war mit 10 Geräten in der Ticketmaster-Warteschlage, konnte dann aber 5 Tickets ergattern.

+++ 15.31 Uhr: Bereits jetzt haben sich Menschen aus allen möglichen Ländern vor dem Frankfurter Waldstadion eingefunden und fiebern dem Auftritt ihres Idols entgegen. Belgien, El Salvador, Brasilien, USA, Deutschland - die Liste der Herkunftsländer der Beyoncé-Fans ließe sich endlos verlängern.

Tom aus Belgien ist schon auf seiner 5. Show auf dieser Tour, hat ein VIP-Frühbucher-Armband. Insgesamt war er schon auf 30 Konzerten von Beyoncé. Er sagt: „Es ist sehr schön, wie sich alle verkleiden und die Geschichte, die sie erzählt, miterleben.“ Vor dem Konzert hat er Bekannte getroffen, die er auf dem Konzert in Hamburg getroffen hat.

Brian sagt, es ist eine „historische Tour“ und „Wir finden es toll, dass es während der Pride Season beginnt. Sie ist ein Champion für die Schwulen und wir lieben es“. Tiago aus Brasilien erklärt: „Wenn Beyoncé kommt, müssen wir hin.“

Die Fans fiebern dem Auftritt ihres Idols entgegen. © Maibrit Schültken

Droht heute wieder Verkehrschaos in Frankfurt?

Update vom Samstag, 24. Juni, 14.24 Uhr: Noch sind es rund vier Stunden bis die Queen of Pop die Bühne in Frankfurt rocken wird. Die ersten Beyoncé-Fans tummeln sich aber schon jetzt rund um den Deutsche Bank Park. Frühe Konzertbesucher dürften klar im Vorteil sein, denn auch heute droht rund um die Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt wieder Verkehrschaos. Schon vor knapp zwei Wochen hatten die Besucher des World Club Dome im Waldstadion sowie diverser weiterer Veranstaltungen in Frankfurt darunter gelitten, dass der S-Bahn-Verkehr zeitweise größtenteils zusammenbrach.

Und die Probleme bei An- und Abreise dürften in der Zukunft sogar noch größer werden. Denn zum Beginn der neuen Bundesliga-Saison nach dem Sommer sollen 60 000 statt bisher 51 500 Zuschauer in den Deutsche-Bank-Park passen. Um den Verkehrsproblemen am heutigen Abend entgegenzuwirken, an dem mehreren Zehntausend Besuchern zum Beyoncé-Konzert im Stadtwald erwartet werden, sollen alle S8 und S9 mit Langzügen rollen, kündigt eine Bahn-Sprecherin an. Auch seien drei Sonderzüge zwischen Hauptbahnhof und Stadion vorgesehen. Die Fahrten der S7 zwischen Stadion und Frankfurts Hauptbahnhof fallen allerdings weiterhin aus.

Verlassen können sich die Beyoncé-Fans am heutigen Abend dagegen wieder auf die Tramlinien 20 und 21. Alle drei Minuten fährt eine Straßenbahn am Hauptbahnhof in Richtung Stadion ab. Ein Geheimtipp sind auch die Busse der Sonderlinie 80 vom Südbahnhof zum Waldstadion.

Beyoncé in Frankfurt - Die Pop-Ikone kommt in den Deutsche Bank Park

Erstmeldung vom Freitag, 23. Juni, 13.58 Uhr: Frankfurt - Sieben Jahre ist es her, seit Beyoncé das letzte Mal in Frankfurt auftrat. Die Sängerin ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten und gewann zahlreiche Preise für ihre Musik. Sie hält unter anderem den Rekord für die meisten Grammy-Auszeichnungen. Dieses Mal hat sie ihr Album „Renaissance“ im Gepäck, das letztes Jahr erschienen ist.

Am Samstag, 24. Juni, wird sie im Deutsche Bank Park auftreten. Für die Show gibt es Tickets nur noch im Re-Sale. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Die deutschen Fans haben lange warten müssen und freuen sich auf eine spektakuläre Show. Unsere Redaktion begleitet das Konzert im News-Ticker. (tb/nhe/ms)