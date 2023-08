Deutsche Bahn verwirrt Reisende: Warum darf man am Bahnhof Bruchköbel nicht zum Bahnsteig?

Von: Josefin Schröder

Vor verschlossenen Türen: Am Bahnhof in Bruchköbel dürfen Reisende nicht einfach so zum Bahnsteig und auf den Zug warten. Aber warum?

Bruchköbel – Ein laminierter Zettel an der Tür zum Bahnsteig am Bahnhof in Bruchköbel machte einen Nutzer der Plattform Reddit stutzig. „Aus Sicherheitsgründen muss die Zugangstür zum Bahnsteig so lange geschlossen bleiben, bis der Zug angehalten hat“ stand da drauf – sogar auf Englisch. Und tatsächlich: Die Tür blieb zunächst verschlossen.

Wie an anderen Bahnhöfen auch, verbringen Reisende oft die verbleibende Wartezeit am Gleis, bis der Zug einfährt. Warum nicht auch hier? Was steckt hinter den Sicherheitsgründen? Wählt man die auf dem Zettel angegebene Telefonnummer, kommt man mit diesen Fragen nicht weiter – die Nummer ist nicht vergeben.

Für Bahnübergänge und ebenerdige Gleisquerungen wie am Bahnhof in Bruchköbel gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. © IMAGO/imageBROKER/Arnulf Hettrich

Besonderheit am Bahnhof in Bruchköbel: Ein höhengleicher Übergang

Die besondere Situation im Bahnhof Bruchköbel rühre daher, dass sich ein höhengleicher, also ebenerdiger Übergang für Reisende zum Bahnsteig 2, dem Mittelbahnsteig, befindet. Dort würden Züge in Richtung Friedberg verkehren, teilt eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Und weiter: „Um zu verhindern, dass Reisende vor dem Halt eines Reisezuges in Richtung Friedberg den Bahnsteig 2 betreten, wird der gesamte Bahnsteigbereich durch eine Zugangstür gesichert.“

Aufenthalt am Bahngleis in Bruchköbel zu gefährlich

Man wolle Reisende vor Zugfahrten, die durch Gleis 1 in Fahrtrichtung Hanau verkehren, schützen. Das funktioniere so: „Während ein Reisezug am Bahnsteig 2 hält, finden keine Zugfahrten durch Gleis 1 statt. Auch bei haltenden Reisezügen am Bahnsteig 1 in Fahrtrichtung Hanau wird die Zugangstür so lange verschlossen gehalten, bis der Zug hält, damit Reisende nicht unbeabsichtigt auf den Bahnsteig 2 gelangen“, erklärt die Deutsche Bahn.

Der zuständige Fahrdienstleiter gebe die Tür per Knopfdruck wieder frei, heißt es. Ein Ampelsystem informiere Reisende zudem, ob die Tür gerade verschlossen (rot) oder freigeben (grün) sei. Generell sind Bahnübergänge eine unterschätzte Gefahr. Daten der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) belegen, dass 2022 so viele Menschen bei Unfällen an Bahnübergängen gestorben sind, wie seit 2010 nicht mehr.

Den Aushang am Bahnhof in Bruchköbel will die Deutsche Bahn, die im Netzbezirk Hanau über 50 Bahnhöfe und Haltepunkte betreut, nun aktualisieren. (Josefin Schröder)

