In Frankfurt schon Realität: Deutsche Bahn will Großstädte mit ICE-Halbstundentakt anfahren

Alle 30 Minuten soll ein ICE 20 Großstädte in Deutschland anfahren. Dies ist das Ziel des „Deutschlandtaktes“ der Deutschen Bahn.

Berlin - Mehr Städte sollen künftig besser mit dem Zug erreichbar sein: In den kommenden drei Jahren will die Deutsche Bahn 20 weitere Großstädte an das ICE-Netz anbinden - und zwar im Halbstundentakt.

Die Deutsche Bahn will 20 deutsche Großstädte bis 2026 mit einem ICE-Halbstundentakt an den bundesweiten Fernverkehr anbinden. „Das sind in nur drei Jahren fast doppelt so viele Städte wie heute“, sagte Bahnchef Richard Lutz am Donnerstagabend (27. April) in Berlin.

Die Deutsche Bahn will bis 2026 weitere 20 Bahnhöfe im Halbstundentakt anfahren. © Christoph Soeder/dpa

Hauptbahnhof und Flughafen Frankfurt wird von ICE bereits halbstündig angefahren

Konkret sollen Augsburg, Erfurt, Göttingen, Halle an der Saale, Hannover, Kassel, Mannheim, Stuttgart und Ulm entsprechend an den Fernverkehr angebunden werden. In Berlin, Duisburg, Düsseldorf, Hauptbahnhof Frankfurt und Flughafen Frankfurt, Hagen, Köln, München, Nürnberg, Wuppertal und Würzburg gibt es bereits jetzt einen ICE-Halbstundentakt. (dpa)

