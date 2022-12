„Leicht verwirrt“: Warum gibt es in Frankfurt Sandboxen unter den Bahnsitzen?

Ein kleines Detail in Bahnen - gesichtet in Frankfurt - wird bei Reddit diskutiert. Was es mit den Sandboxen unter den Sitzen auf sich hat.

Frankfurt - Er sei „leicht verwirrt“ ob seiner Entdeckung in einer Bahn in Frankfurt. Dabei ist das, was ein Reddit-Nutzer nun auf der Diskussionsplattform gepostet hat, keine ganz große Besonderheit. Seine Beobachtung: Unter einigen Sitzen in Bahnen sind Behälter angebracht, die offensichtlich mit Sand gefüllt sind. Seine Frage an die Community: Was steckt dahinter?

Dahinter steckt auch die Antwort auf eine andere Frage, die Bahnreisende regelmäßig stellen: Warum sammelt sich an den Schienen im Gleisbett häufig Sand? Beide Beobachtungen hängen direkt zusammen, was bereits nahelegt, dass der Sand aus den Behältern während der Zugfahrt irgendwie abgeworfen wird.

Sandboxen in der Bahn: Entdeckung in Frankfurt sorgt für Diskussion auf Reddit

Die Antwort auf die Frage ist letztlich einfache Physik. Denn: Wenn es etwa regnet oder Laub die Schienen glitschig macht, geraten Bahnen beim Anfahren oder Bremsen schnell ins Rutschen. Die Reibung lässt nach. Insbesondere bei Notbremsungen - wenn es besonders schnell gehen muss - kann das verheerende Auswirkungen haben.

Unter manchen Sitzen findet man sie auch in Bahnen in Frankfurt: Sandboxen. (Symbolbild) © Peter Jülich

Aus diesem Grund verfügen Bahnen - in Frankfurt genauso wie in anderen Regionen - über eingebaute Sandstreuer. Der Fahrer kann den Sand per Knopfdruck vor die Räder sprühen, wenn er merkt, dass die Reaktionsfähigkeit der Bahn beim Beschleunigen oder Bremsen nachlässt. Bei Notbremsungen erfolgt das Ablassen automatisch.

Auf die Frage bei Reddit zur Entdeckung in Frankfurt hat sich auch ein Nutzer geäußert, der nach eigenen Angaben als U-Bahn-Fahrer arbeitet. Für ihn seien die Sandboxen in den Bahnen ein wichtiges Instrument. Gerade in den Morgenstunde nutze er die Funktion im großen Stil, um die Reibung der Räder auf den Schienen zu erhöhen: „Es hilft sehr.“ (fd)