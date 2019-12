Brand nach Explosion in Bad Vilbel bringt bekanntes Restaurant in Nöte

Nach einer Explosion wütet mitten in Bad Vilbel ein Brand. Die Feuerwehr hat Fotos des Unglücks auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht.

Feuer an der Alten Mühle

von Alexander Gottschalk schließen

An der Alten Mühle in Bad Vilbel hat es eine Explosion gegeben. Der Brand war weithin zu sehen. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an.