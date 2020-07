Illegales Autorennen: Raser rammt Auto einer Frau – dann haut er ab

Ein schwerer Unfall hat sich in Bad Soden am Taunus ereignet. Ihm ging ein illegales Autorennen voraus. Eine Frau wurde verletzt.

Ein illegales Autorennen liefern sich die Fahrer zweier Autos in Bad Soden am Taunus .

liefern sich die Fahrer zweier Autos in . An einer Kreuzung passiert schließlich ein schwerer Unfall .

. Beide Beteiligte an dem Straßenrennen flüchten, die Polizei ermittelt.

Bad Soden am Taunus – Ein schwerer Unfall passierte in der Nacht auf Sonntag (05.07.2020) in Bad Soden am Taunus (Main-Taunus-Kreis). Wie die Polizei in Hofheim mitteilt, habe bei einem illegalen Autorennen mitten in der Stadt ein Auto das Fahrzeug einer unbeteiligten Frau erfasst. Die Frau wurde leicht verletzt.

Unfall nach illegalem Autorennen in Bad Soden: Raser rammt Auto einer Frau

Der unbekannte Unfallverursacher und der Fahrer eines weiteren Sportwagens hatten sich nach Aussagen von Zeugen ein illegales Straßenrennen geliefert. Um welche Art von Sportwagen es sich handelt, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Die Polizei rekonstruiert den Vorfall so: Beide Autos fuhren auf der Alleestraße in Bad Soden aus Richtung Niederhofheimer Straße kommend in Richtung Königsteiner Straße.

Gleichzeitig fuhr eine 44 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin aus Königstein, die mit dem Rennen nichts zu tun hatte, auf der Brunnenstraße aus Richtung Wiesenweg auf die Alleestraße. Als sie auf die Kreuzung fuhr, wurde sie von dem Auto des Unfallverursachers erfasst. Durch die Wucht der Kollision wurde ihr Auto in das Schaufenster eines ansässigen Geschäftes geschleudert.

Unfall nach illegalem Rennen in Bad Soden: Beide Fahrer flüchten

Der Pkw des Unfallverursachers prallte noch gegen eine Straßenlaterne. Dann ließ der Fahrer seinen Sportwagen beschädigt am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß. Der Fahrer des zweiten Sportwagens „flüchtete unerkannt mit seinem Fahrzeug, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern“, heißt es von der Polizei.

Die Königsteinerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus Bad Soden gebracht. An ihrem Auto entstand Sachschaden. Der Sportwagen des Unfallverursachers wurde vor Ort sichergestellt. Auch das Auto des zweiten Beteiligten an dem illegalen Rennen konnte laut Polizei „ausfindig gemacht werden“. Es wurde ebenfalls sichergestellt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 21.500 Euro. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Fahrern dauern laut Polizei noch an.

Immer wieder sorgen spektakuläre Unfälle nach illegalen Autorennen für Aufsehen und Empörung. Erst kürzlich hatte sich der Fahrer eines Porsche bei einem Unfall nach einem illegalen Rennen in Frankfurt schwer verletzt. Auch in Wiesbaden sind zwei Fahrer bei einem illegalen Autorennen mit einem BMW und einem Mercedes mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast – bis sie der Polizei in die Arme fuhren.