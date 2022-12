Windrad-Transporter fährt sich fest – Bad Homburger Kreuz gesperrt

Kurioser Vorfall auf der A5: Ein Schwertransport fährt sich auf der Abfahrt von der A5 auf die A661 fest. Auch am Gambacher Kreuz gibt es Probleme.

Frankfurt/Bad Homburg - Ein Schwertransport hat sich in der Nacht auf Dienstag (20. Dezember) am Bad Homburger Kreuz zwischen den Autobahnen 5 und 661 Richtung Darmstadt festgefahren. Der Transporter habe einen Windradflügel geladen und wollte von der A5 auf die A661 abfahren, als er in der Kurve steckenblieb, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Frankfurt am Main mitteilte.

Zunächst war unklar, wie der Lastwagen befreit werden soll. Der Lastwagenfahrer habe schließlich das Fahrzeug rückwärts aus der Ausfahrt manövriert und auf einem Seitenstreifen abgestellt.

Auf der A5 bildet sich am Bad Homburger Kreuz ein langer Stau. (Symbolfoto) © Auf der A5 bildet sich am Bad Homburger Kreuz ein langer Stau. (Symbolfoto)

Bad Homburger Kreuz gesperrt: Windrad-Transporter blockiert die Abfahrt

Auf der A5 Richtung Darmstadt habe sich ein längerer Stau gebildet, sagte der Polizeisprecher weiter. Die Verbindung zwischen der Autobahn 5 und der Autobahn 661 am Bad Homburger Kreuz ist mittlerweile aber wieder befahrbar. Ein Teil des Abfahrtsstreifens auf der A5 sei noch gesperrt, die Abfahrt auf die A661 selbst aber frei, teilte ein Polizeisprecher mit.

Wie die hessenschau zudem berichtet, sei ein weiterer Transporter zwischenzeitlich auf der A5 vor dem Gambacher Kreuz, zwischen der Ausfahrt Fernwald-Steinbach und der Raststätte Limes steckengeblieben. Er habe gegen 3.40 Uhr einen Reifen verloren und einen Leitpfosten umgefahren. (dpa/esa)

Glätte und EIsregen sorgte in Hessen in den vergangenen Stunden für hunderte Unfälle.