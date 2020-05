Polizei ist auf den Vogel gekommen – Polizei-Sittich „Hansi“ sucht seine Besitzer

In Bad Homburg ist der Polizei ein Wellensittich zugeflogen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach den Besitzern von Polizei-Sittich „Hansi“.

Die Polizei in Bad Homburg staunte nicht schlecht

in staunte nicht schlecht Unvermittelt bekam die Kriminalpolizei Besuch von einem kleinen, blauen Wellensittich

Besuch von einem kleinen, blauen Jetzt wird nach den Besitzern von Polizei-Sittich „Hansi“ gesucht

Bad Homburg - Die Polizei Bad Homburg bekam unverhoffte Verstärkung. Am Mittwoch (20.05.2020) flog ein kleiner, blauer Wellensittich durch das Fenster eines Polizisten. Jetzt werden die Besitzer gesucht.

Bad Homburg: Wellensittich „Hansi“ überrascht die Beamten der Kriminalpolizei

Plötzlich flog der Wellensittich am Mittwoch durch ein weit geöffnetes Fenster im Kriminalpolizeirevier Bad Homburg, schreibt die Polizei auf Facebook. Der Wellensittich ließ sich ohne Probleme einfangen und war sehr zutraulich. Umgehend nannten ihn die erstaunten Beamten „Hansi“.

Auf Facebook haben die Polizisten von Polizei-Sittich „Hansi“ und seinem Fund erzählt. „Kindern bringt man bei, sich an die Polizei zu wenden, wenn sie z.B. bei Großveranstaltungen ihre Eltern aus den Augen verloren haben. Der Wellensittich auf unserem Foto hat am Mittwochnachmittag ähnlich gehandelt“, witzelt die Polizei via Facebook.

Bad Homburg: Polizei-Sittich „Hansi“ sucht seine Besitzer

Obwohl die Beamten in Bad Homburg sich einig waren, dass der Wellensittich mit seinem blauen Federn gut in das Team der Polizei passen würde, brachten sie Wellensittich „Hansi“ natürlich in das Tierheim Hochtaunus e.V. in Oberursel. Dort berichtigte man gleich die Beamten, „Hansi“ sei nämlich ein Mädchen, also würde der Spitzname „Hansine“ fast besser passen.

Via Facebook sucht die Polizei jetzt nach dem Besitzer oder der Besitzerin des Polizei-Sittichs mit den Worten: „Hinter Gittern: Wer kennt die wahre Identität von Fundvogel Hansi“

Kuriose Tierfunde sind in der Region keine Seltenheit. Beispielsweise in Seligenstadt tauchte eine Katze wieder auf, die 15 Jahre lang als vermisst galt. Leider nahm die Geschichte dann eine dramatische Wende. Und Kater „Tarzan“ war über ein Jahr vermisst – dann geschieht ein kleines Wunder, denn die Besitzer aus Frankfurt staunen nicht schlecht, als sie plötzlich eine SMS bekamen.

Von Sophia Lother