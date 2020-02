Defekter Lkw behindert den Verkehr: Riesiger Stau auf der A5

Zu einem langen Stau kommt es auf der A5 zwischen Bad Homburg und Frankfurt. Ein defekter Lkw behindert den Verkehr.

Starke Behinderungen auf der A5 bei Bad Homburg

Defekter Lkw blockiert die Autobahn in Richtung Frankfurt

Riesiger Stau

Bad Homburg – Pendler brauchen auf der A5 zwischen Bad Homburg (Hochtaunuskreis) und Frankfurt Geduld: Es kommt zu einem langen Stau auf der Autobahn. Ein defekter Lkw behindert den Verkehr.

Ersten Informationen zufolge staut es sich zwischen Friedberg und Nordwestkreuz Frankfurt. Das sind etwa 14 Kilometer.

Der defekte Lkw stehe zwar auf dem Standstreifen, allerdings gefährdeten Gegenstände auf der Fahrbahn den Verkehr, teilt die Polizei Hessen in ihren Verkehrsmeldungen mit.

Auch weiter nördlich auf der A5 stehen Autofahrer im Stau: Zwischen Reiskirchener Dreieck und der Anschlussstelle Fernwald brennt ein Lkw.

Auf der A5 am Bad Homburger Kreuz stehen Staus an der Tagesordnung. Eine Besserung der Situation ist (vorerst) nicht in Sicht.



Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

kke