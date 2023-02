„Der Bachelor“ 2023: Diese zwei Frauen aus Hessen sind dabei

Von: Michelle Mantey

Im März beginnt die neue Staffel „Der Bachelor“. Unter den Kandidatinnen sind Leyla aus Frankfurt und Jana aus Bad Vilbel. Beide sind keine Unbekannten im Reality-TV.

Frankfurt - Am 1. März startet die neue Staffel „Der Bachelor“ 2023. Am Mittwoch, 8. Februar, gab der TV-Sender RTL die Kandidatinnen bekannt. Insgesamt wollen 23 Frauen den diesjährigen Bachelor David Jackson (32) aus Stuttgart kennenlernen. Erst ist der Nachfolger von Dominik Struckmann aus Frankfurt, der 2022 die Qual der Wahl hatte.

Unter den ihnen sind auch zwei Frauen aus Hessen. Die 26-jährige Leyla aus Frankfurt ist für viele Reality-Show-Fans keine Unbekannte. Durch ihre Teilnahme an der Sendung „Ex on the Beach“, Staffel 3 (RTL Plus), sorgte sie bereits für Schlagzeilen. Auch Jana aus Bad Vilbel dürfte einigen bereits bekannt sein.

Kandidatin Leyla aus Frankfurt möchte den Bachelor verführen

„Ich freue mich soooo sehr auf diese spannende Reise“, schreibt Leyla aus Frankfurt auf ihrem Instagram-Account. Sie ist eine der Kandidatinnen, der diesjährigen Staffel „Der Bachelor“. Die 26-jährige Integrationshelferin betreibt einen eigenen Onlineshop für Wimpern-Extensions und andere Accessoires. Vor allem aber teilt sie ihr Leben auf TikTok: Hier hat sie bereits eine große Fangemeinde mit mehr als 230.000 Followern. Auf humorvolle Art berichtet sie über ihre Erlebnisse aus ihrem Alltag und zeigt ihre aktuelle große Liebe: Ihren flauschigen Hasen.

Leyla aus Frankfurt ist Bachelor-Kandidatin 2023. © RTL / Frank Fastner

Doch die Zuschauer von „Ex on the Beach“ kennen auch eine ganz andere Seite von ihr. In der dritten Staffel kam sie als Expartnerin von Teilnehmer Teezy in die Strandvilla. Doch als dieser mit ihren Gefühlten spielte, sah die Frankfurterin rot: Sie schlug und trat auf ihren Exfreund ein. RTL duldete dieses Verhalten nicht und warf sie aus der Show. Ob sie bei einer Abfuhr von Bachelor David genauso reagiert oder ob sie sein Herz erobern kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Die Kandidatinnen für den Bachelor 2023 stehen fest: Jana aus Bad Vilbel möchte David überzeugen

Jana aus Bad Vilbel nimmt an „Der Bachelor“ Staffel 2023 teil © RTL / Frank Fastner

Die zweite Kandidatin aus Hessen ist Jana aus Bad Vilbel. Die 27-Jährige mit dem strahlenden Lächeln arbeitet als medizinische Fachangestellte. Im vergangenen Jahr nahm sie an der Wahl zum „BILD-Sommer-Girl“ 2022 teil. Den Modelwettbewerb hat sie verloren, nun soll es aber mit der Liebe klappen. Über sich selbst schreibt die Hessin auf Instagram „sweet n sour“, ob sie neben der süßen auch eine saure Seite zeigen wird, bleibt abzuwarten. (mm)

Bei der vergangenen Staffel von „Der Bachelor“ auf RTL schenkte Dominik Struckmann aus Frankfurt Anna die letzte Rose.