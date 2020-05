Auf einem Fahrradweg in Babenhausen bei Darmstadt kommt es zu einem schweren Unfall. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Babenhausen – Am Donnerstagabend (21.05.2020) ist es gegen 19.20 Uhr zu einem schweren Unfall auf einem Fahrradweg in Babenhausen gekommen. Der Radweg auf dem der Unfall passierte, verläuft entlang der Landstraße L3065 zwischen Babenhausen-Langstadt und Babenhausen in der Nähe von Darmstadt.

Unfall bei Darmstadt: Zwei Fahrradfahrer stürzen in Babenhausen aus bisher völlig unbekannten Gründen

Die Polizei berichtet, dass ein 54-jähriger Mann aus Mainhausen im Landkreis Offenbach mit seinem Fahrrad nach links vom Weg abgekommen ist und daraufhin mit dem Fahrrad stürzte. Warum der Mann von dem Fahrradweg in Babenhausen bei Darmstadt abgekommen ist und stürzte, ist aktuell noch völlig unklar.

Der Mann war mit einer 4-köpfigen Gruppe unterwegs. Ein zweiter Mann aus Mainhausen, der am Vatertag auch mit dieser Gruppe unterwegs war, stürzte ebenfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, stürzte der 57 Jahre alte Mann aufgrund des vorherigen Unfalls. Nach jetzigem Kenntnisstand waren keine weiteren Personen an dem Fahrradunfall in Babenhausen bei Darmstadt beteiligt.

Schwerer Unfall nahe Darmstadt: Rettungshubschrauber in Babenhausen im Einsatz

Nach Angaben der Polizei wurden beide Fahrradfahrer bei dem Unfall erheblich verletzt. Der 54-Jährige aus dem Kreis Offenbach wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 57-Jährige wurde vom anwesenden Rettungsdienst versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die L3065 zwischen Babenhausen-Langstadt und Babenhausen in der Nähe von Darmstadt halbseitig gesperrt werden.

Schwerer Unfall in Babenhausen bei Darmstadt - Zwei Männer werden schwer verletzt

Auf dem Streckenabschnitt der L3065 zwischen Babenhausen und Langstadt kam es nur einen Tag vor dem Fahrradunfall zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos krachten frontal ineinander. Dabei wurden drei Personen verletzt

Auch Unfälle mit Fahrradfahrern passieren in Babenhausen bei Darmstadt immer wieder. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hatte eine Initiative gestartet, um das Fahrradfahren in Babenhausen und dem Landkreis sicherer zu machen*.

