Hubschraubereinsatz bei Darmstadt: Rennradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Babenhausen - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag (23.06.2020) auf der Landesstraße von Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) nach Langstadt. Ein 73-jähriger Mann aus Rodgau fuhr morgens gegen 9.30 Uhr auf seinem Rennrad die Landstraße entlang. Etwa auf der halben Strecke überholte ihn laut Polizei ein Auto.

Babenhausen bei Darmstadt: Unfall - Auto streift Rennradfahrer beim Überholen

Der Fahrer fuhr dabei so dicht an dem Rennradfahrer vorbei, dass er diesen bei seinem Überholmanöver streifte. Dabei verlor der Mann aus Rodgau die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Fahrer des Pkw flüchtete im Anschluss desUnfalls von der Unfallstelle.

Hubschrauber bringt Rennradfahrer nach Unfall in Babenhausen bei Darmstadt in Klinik

Der 73-jährige Rennradfahrer verletzte sich bei dem Sturz auf den Asphalt so schwer, dass noch vor Ort eine medizinische Notfallversorgung nötig war. Als der Mann stabil war, brachten ihn die Notärzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik (bei einem anderen Fahrradunfall in Babenhausen* bei Darmstadt transportierte ebenfalls ein Hubschrauber den Verletzten ins Krankenhaus). Dort werden die Verletzungen des Radfahrers derzeit behandelt.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen musste der Streckenabschnitt der Landesstraße 3065 zwischen Babenhausen und Langstadt bei Darmstadt nach dem Unfall zwischenzeitlich gesperrt werden. Nach etwa einer Stunde war die Straße wieder befahrbar.

Babenhausen bei Darmstadt: Polizei Dieburg bittet nach Unfall um Hinweise

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte die Polizei Südhessen bereits das Fahrzeug sicherstellen, das den Radfahrer auf der Landstraße in Babenhausen bei Darmstadt überholte und den Unfall verursachte - es handelt sich um einen blauen Pkw. Die Ermittlungen dauern jedoch nach wie vor an. Daher bittet die Polizei Südhessen um Hinweise: Sollten Sie den Unfall zwischen den Rennradfahrer und blauen Pkw beobachtet haben oder andere ermittlungsrelevante Hinweise geben können, melden Sie diese der Polizeistation in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560.

