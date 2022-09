Schwerer Unfall auf der B38: Vier Schwerverletzte nach Crash

Teilen

Auf der B38 bei Reinheim kam es zu einem Unfall. © Kreuz TV-News

Nahe Reinheim kommt es zu einem heftigen Unfall auf der B38. Dabei werden mehrere Personen schwer verletzt.

Update vom Sonntag, 4. September, 19.45 Uhr: Nach dem Unfall nahe Reinheim im Kreis Darmstadt-Dieburg hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Dem Bericht des Polizeipräsidium Südhessens zufolge fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Ford von Groß-Bieberau aus kommend Richtung Reinheim, als ein 44-jähriger Lengfelder mit seinem Transporter dem abbiegenden Ford auffuhr.

Durch den Aufprall wurde der Ford Kuga in den Graben geschleudert, wodurch der Beifahrer kurzzeitig eingeklemmt wurde. Nachdem die Feuerwehr den Beifahrer befreit hatte, wurden er sowie der schwerverletzte Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Transporters wurde ebenfalls schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Schwerer Unfall bei Reinheim: Vier Schwerverletzte nach Frontalcrash

Erstmeldung vom Sonntag, 4. September: Reinheim - Auf der Bundesstraße 38 ist es am Sonntagnachmittag (4. September) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Blaulichtagentur Keutz-TVnews berichtet, krachten nahe Reinheim zwei Autos ineinander. Wie genau es dazu kam, ist bislang unklar.

Dem Bericht zufolge wurde eine von mehreren schwerverletzten Personen bei dem Unfall im Kreis Darmstadt-Dieburg eingeklemmt und später von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Darüber hinaus war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (nak)

Ebenfalls im Kreis Darmstadt-Dieburg ereignete sich am Wochenende ein Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde.