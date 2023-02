Autonomes Fahren: „Revolution“ in Kreis Offenbach und Darmstadt

Von: Florian Dörr

Im ÖPNV soll vermehrt auf autonome Fahrzeuge gesetzt werden. Darmstadt und der Kreis Offenbach könnten hier eine wichtige Rolle einnehmen.

Offenbach/Darmstadt - Sie nennen es die „Revolution im öffentlichen Nahverkehr“ - und starten soll sie in Darmstadt und im Kreis Offenbach. Wie die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilen, werden hier ab Mai autonom fahrende Shuttles mit „normaler Geschwindigkeit“ im normalen Straßenverkehr getestet. Ziel ist ein On-Demand-Angebot. „Bisher weltweit einzigartig“ sei das im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs.

Was bedeutet das konkret für den ÖPNV in Darmstadt und im Kreis Offenbach? Zunächst soll ein autonomes Fahrzeug ab Mai in Darmstadt unterwegs sein. „In den Monaten danach“ kommen 14 weitere dazu. Letztlich sehen Deutsche Bahn und RMV vor, dass acht autonome Shuttles im Kreis Offenbach, sieben weitere in Darmstadt unterwegs sind.

Autonome Shuttles im ÖPNV in Darmstadt und um Kreis Offenbach: Zunächst ohne Fahrgäste

Der normale Bürger ist bei der „Revolution“ aber zunächst einmal außen vor: Denn in der ersten Testphase sind alle Fahrzeuge mit speziell ausgebildeten Fahrern, aber ohne Fahrgäste unterwegs. Das soll sich später ändern: Dann steht im Anschluss eine Phase mit Testkunden an, bevor die Fahrzeuge in die bestehenden On-Demand-Angebote in Darmstadt („HeinerLiner“) und im Kreis Offenbach („kvgOF Hopper“) integriert und dann für jeden Interessierten buchbar werden. Wann das genau sein wird, ist aktuell noch unklar.

Autos dürfen in Deutschland seit dem 1. 1. 2023 autonom mit bis zu 130 km/h fahren. In Darmstadt und dem Kreis Offenbach sollen autonome Shuttles im ÖPNV eingesetzt werden. (Symbolbild) © Science Photo Library/Imago

Autonome Shuttles im ÖPNV in Darmstadt und um Kreis Offenbach: Ziel ist flexibler Bedarfsverkehr

Den Hintergrund des Projekts beschreibt Volker Wissing als Bundesminister für Digitales und Verkehr: „Gerade auf dem Land stößt die Forderung nach mehr ÖPNV-Angebot bei gleichzeitig niedriger Nachfrage oft an ihre wirtschaftlichen Grenzen. Hinzu kommt, dass bis zum Jahr 2030 in Deutschland rund 87.000 Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen werden. Diese Kombination stellt uns vor ein großes Problem, denn wir brauchen den ÖPNV dringend, um unsere Klimaziele zu erreichen.“

Das erklärte Ziel von RMV und Deutscher Bahn ist es, durch flexible Bedarfsverkehre neue Kunden für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen. Dies soll einen „signifikanten Beitrag zur Mobilitätswende und zum Klimaschutz“ leisten. Mehrere andere Unternehmen sind an dem Projekt in Darmstadt und um Kreis Offenbach beteiligt. (fd)