Überholverbot ignoriert: Autos stoßen frontal zusammen – zwei Menschen verletzt

Trotz Überholverbot zieht ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Wehrheim – Bei einem missglückten Überholmanöver auf einer Kreisstraße im Taunus sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag (11. Dezember) mitteilte, prallte ein 30-Jähriger mit seinem Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto, als er in der Nähe von Wehrheim auf gerade Strecke trotz Überholverbots an einem anderen Auto vorbeiziehen wollte. Dabei übersah der Mann den Ermittlungen zufolge einen Wagen auf der Gegenspur.

Bei einem missglückten Überholmanöver in Wehrheim werden zwei Menschen verletzt. © 5vision.media

Dessen 40 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 14 Jahre alter Sohn überstand die Kollision am Samstagabend unverletzt. Der mutmaßliche Unfallfahrer erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 40.000 Euro.

Wie das Portal 5vision.media weiter berichtet, ist die Kreisstraße aktuell aufgrund des Weihnachtsmarkts im Hessenpark als Behelfsparkplatz ausgewiesen. Die Geschwindigkeit ist aktuell statt 100kmh auf 50 kmh reduziert. (dpa)

Erst im September kam es in Wehrheim zu einem tödlichen Unfall.