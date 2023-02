Mit 4,0 Promille unterwegs: Autofahrer schläft im Graben

Stark betrunken ist ein Autofahrer in Hofheim unterwegs. Die Polizei entdeckt im schalfend im Graben. Die Unfallspuren an seinem Wagen werfen Fragen auf.

Hofheim - Ein stark betrunkener Mann ist von der Polizei in seinem Auto schlafend in einem Graben angetroffen worden. Ein Alkoholtest habe mehr als 4,0 Promille ergeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten hätten zudem bei der Kontrolle am Sonntagmorgen bei Hofheim (Main-Taunus-Kreis) erhebliche Unfallspuren am Auto entdeckt, die sich nicht mit der Fahrt in den Graben erklären ließen.

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Daher geht die Polizei davon aus, dass der 26-Jährige zuvor ein am Fahrbahnrand geparktes Auto beschädigt und Fahrerflucht begangen hat. In dem Fall war am gleichen Morgen eine Verkehrsunfallflucht gemeldet worden. Vor Ort seien Fahrzeugteile des möglichen Verursachers gefunden worden, erklärte die Polizei. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. (dpa)

