Abseilaktion in Frankfurt: Vollsperrung auf A648 aufgehoben

Von: Florian Dörr, Niklas Hecht

Teilen

Klimaaktivisten haben eine neue Abseilaktion in Frankfurt angekündigt. Eine Autobahn muss gesperrt werden.

+++ 14.19 Uhr: Die Vollsperrung auf der A648 aufgrund einer Abseilaktion im Frankfurter Westen ist aufgehoben. Die Polizei Frankfurt berichtet auf Twitter, dass die Protestversammlung gegen den Autobahnausbau beendet worden sei. Es befänden sich keine Menschen mehr auf der Fahrbahn. Der Verkehr beginne langsam wieder zu rollen.

Abseilaktion in Frankfurt: A648 voll gesperrt - Polizeihubschrauber im Einsatz

Update vom Samstag, 4. März, 12.50 Uhr: Wie am Donnerstag (2. März) angekündigt, ist die A648 aufgrund einer Protestaktion des Klimabündnisses „Wald statt Asphalt“ aktuell voll gesperrt. Das teilte die Polizei Frankfurt auf Twitter mit. Zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr seilen sich die Aktivisten von einer Autobahnbrücke der A648 an der Straße „Am Römerhof“ in Bockenheim ab. Zuvor waren die Protestierenden vom S-Bahnhof in Rödelheim zum Abseilort gelaufen. Laut Polizei werden die Verkehrsbehinderungen in Bockenheim bis mindestens 14.30 Uhr anhalten. Zur Überwachung des Verkehrs setzt die Polizei einen Hubschrauber ein.

Aktivisten des Klimabündnisses „Wald statt Asphalt“ seilen sich von einer Autobahnbrücke in Frankfurt ab. © 5. Vision.News

Abseilaktion in Frankfurt: Autobahn-Sperrung angekündigt

Erstmeldung vom Donnerstag, 2. März, 14.12 Uhr: Frankfurt - Während am Freitag (3. März) in Frankfurt Streiks im Öffentlichen Personennahverkehr angekündigt sind und „Fridays for Future“ zu einer Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen hat, dürfte der Verkehr am Samstag (4. März) auf einer Autobahn in Frankfurt zum Erliegen kommen. Denn: Das Klimabündnis „Wald statt Asphalt“ hat eine Abseilaktion angekündigt.

Eigentlich hatten die Aktivisten geplant, sich von einer Brücke über der A5 abzuseilen. Zur Erinnerung: Entsprechende Aktionen hatten in den vergangenen Monaten immer wieder zu Vollsperrung geführt. Nach einem Kooperationsgespräch mit dem Ordnungsamt, haben die Mitglieder von „Wald statt Asphalt“ aber umdisponiert, wie die Stadt Frankfurt nun mitteilt. Demnach ist das neue Ziel der Abseilaktion die A648. Die Versammlung ist angemeldet, soll an der Straße Am Römerhof in Bockenheim stattfinden.

A648 in Frankfurt wird gesperrt: Samstag Abseilaktion von „Wald statt Asphalt“

Das Motto: „Ausbaubeschleunigung stoppen, Moratorium des Bundesverkehrswegeplans, Autobahnbau in FFM stoppen“. Darüber hinaus plant das Bündnis einen Demonstrationszug vom S-Bahnhof in Frankfurt-Rödelheim zum Abseilort in Frankfurt-Bockenheim. Zum Thema „#keinA5Ausbau“ ziehen laut Plan rund 100 angemeldete Teilnehmende von 12.20 bis 13 Uhr über die Marquardstraße, den Blauen Steg, den Mühlgraben, den Rebstöcker Weg und den Schreber Weg zur Brücke Am Römerhof. Dort ist eine gemeinsame Abschlusskundgebung sowie die Abseilaktion über der A648 geplant. Die Autobahn wird dafür gesperrt.

Zur Verdeutlichung ihres Anliegens wollen sich dabei zwei Demonstrierende von der Brücke abseilen und zwischen sich ein Transparent spannen.

Frankfurt: Nächste Abseilaktion sorgt für Sperrung der A648

Vor dem Hintergrund der nächsten Abseilaktion in Frankfurt dürften sich viele fragen: Dürfen die das? Zur Rechtmäßigkeit derartiger Aktionen entschied zuletzt das Verwaltungsgericht Frankfurt im Mai 2022. Demnach ist das Abseilen von Autobahnbrücken im Rahmen einer Demonstration dann erlaubt, wenn hierdurch keine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit entsteht. Dies wird vermieden, indem die Autobahn unterhalb der Brücke für den Zeitraum der Aktion für den Verkehr gesperrt wird.

Die Kundgebung samt Abseilaktion von „Wald statt Asphalt“ am Samstag in Frankfurt ist von 13 bis 14 Uhr auf der Autobahnbrücke geplant. Für Autofahrer bedeutet das: Von den Mittagsstunden bis in den Nachmittag sollten sie die A648 in Frankfurt aufgrund der entsprechenden Sperrung meiden. (fd)