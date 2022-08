Waldbrand im Taunus: Löschhubschrauber unterstützt Feuerwehr-Großaufgebot

Von: Constantin Hoppe, Anke Hillebrecht

Im Hochtaunuskreis kämpfen Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand. © Wiesbaden112.de

Im Taunus brennt der Wald. Rund 150 Einsatzkräfte versuchen derzeit, die Flammen in Schach zu halten.

Update vom Donnerstag, 11. August, 16.19 Uhr: Noch immer kämpft ein Großaufgebot der Feuerwehr im Taunus gegen einen massiven Waldbrand an. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag gegenüber der dpa mitteilte, habe sich der Brand bei Königstein (Hochtaunuskreis) auf einer Fläche von bis zu 25 000 Quadratmetern ausgebreitet. Ein Aufgebot von rund 100 Feuerwehrleuten ist im Einsatz. Probleme bereiten den Einsatzkräften die Wasserversorgung sowie ein sich aufgrund der Trockenheit schnell ausbreitendes Bodenfeuer.

Ein Feuerwehrmann erlitt bei der Brandbekämpfung leichte Verletzungen. Ein Lösch-Hubschrauber der Polizei unterstützt die Löscharbeiten aus der Luft. Die durch den Waldbrand verursachte Rauchsäule ist auch aus größerer Entfernung noch sichtbar. Am Donnerstagnachmittag war der Brand noch nicht unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern an.

Das Feuer hat sich im Hochtaunuskreis auf einer Fläche von bis zu 25 000 Quadratmetern ausgebreitet. © Wiesbaden112.de

Erstmeldung vom Donnerstag, 11. August, 13.48 Uhr: Hochtaunus – Die Feuerwehr ist momentan mit einem Großaufgebot im Taunus im Einsatz. Am Fuchskopf unterhalb des Fuchstanzes nahe Königstein-Falkenstein ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen, das sich wegen des drehenden Windes schnell bergauf ausbreitet. 150 Einsatzkräfte aus verschiedenen Hochtaunus-Kommunen sind dem stark abschüssigen Gelände unterwegs, und wie Einsatzleiter Norbert Fischer berichtet, wurden weitere angefordert. „Unten haben wir das Feuer unter Kontrolle, aber weiter oben noch nicht“, so Fischer gegen 13.30 Uhr.

Begünstigt wird die Ausbreitung durch viel trockenes Unterholz und umgestürzte Bäume. Einige stehende Bäume seien in Vollbrand. „Das sind massivste Anforderungen für die Einsatzkräfte“, betont Fischer. Etwa vier Hektar sind betroffen. „Wir rechnen mit vielen weiteren Stunden Einsatz“, so Fischer. Sämtliche Großtank-Löschfahrzeuge aus dem Hochtaunus sind im Einsatz; zwei große Abholbehälter mit Wasser sind dort. Fischer geht von Brandstiftung aus, zumal sich das Feuer von einem Weg aus ausgebreitet habe. Von einer Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung geht die Feuerwehr laut „Katwarn“-App nicht aus; es kommt aber zu Behinderungen auf den Straßen. (ahi)