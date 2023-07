Coming-out und Ehegelübde bei „Love on Tour“: Vorerst letzte Harry Styles Show in Frankfurt

Von: Maibrit Schültken, Sebastian Richter, Niklas Hecht

Gleich zweimal hintereinander ist Superstar Harry Styles in Frankfurt aufgetreten und lieferte ereignisreiche Shows. Auch seine Fans waren an Hingabe kaum zu übertreffen.

+++ News-Ticker aktualisieren +++

+++ Update von Freitag, 7. Juli, 12.59 Uhr: Das Konzert vom Donnerstagabend bleibt Fans bestimmt noch lange in Erinnerung. Und auch der Musiker selbst dürfte das Waldstadion so schnell nicht vergessen. Während einer emotionalen Performance seines Songs „Matilda“ erleuchteten nicht nur tausende Taschenlampen den Deutsche Bank Park, sondern auch ein Schriftzug aus einzelnen weißen Blättern erschien auf den Tribünen. Fans hatten sich offenbar im Vorfeld organisiert und die Aktion geplant: „Welcome Home“ war in riesigen Lettern auf den Rängen zu lesen.

Für einen weiteren Gänsehaut-Moment sorgte Harry Styles dann später, als er einem Fan beim Coming-out half. Sobald er die Regenbogenflagge über seinem Kopf wedelte, fiel wohl eine unglaubliche Last von Fan Nora, die, den Tränen nahe, ihren Lieblingskünstler mit dieser wichtigen Angelegenheit betraute. Das ganze Stadion war euphorisch – „Love on Tour“, der Name ist Programm.

Auch ein Paar in der ersten Reihe ließ eine wichtige Lebensentscheidung von Harry Styles treffen: „Wir sind schon seit sechs Jahren ein Paar, sollen wir heiraten?“, war auf ihrem Plakat zu lesen. Wäre der Popstar Priester, dann hätten gestern nur noch die Ringe gefehlt, denn mit seinen Fragen zu ihrer Beziehung brachte er die beiden dazu, fast ein ganzes Ehegelübde abzulegen.

Frankfurt: Emotionale Achterbahnfahrt für Fans bei vorerst letztem Harry Styles-Konzert

Die Show am Donnerstagabend war wohl eine emotionale Achterbahnfahrt für viele. Es wurde getanzt, geweint, gesungen und gelacht. Im Innenraum brachte eine riesige Polonaise nach der anderen alle Fans noch ein bisschen näher zusammen – stillstehen konnte dort niemand mehr. Wer dem Musiker schon lange folgt, für den gab es gestern auch noch ein besonderes Highlight: Harry Styles brachte „Stockholm Syndrome“, einen Song aus der One Direction Feder, den er auf der aktuellen Tour bereits in ausgewählten Städten performte, auch in Frankfurt auf die Bühne.

Fürs Erste heißt es nun „Auf Wiedersehen, Harry“, denn der Musiker kündigte bereits an, sich nach seinem letzten Konzert in Italien am 22. Juli für einige Zeit zurückziehen zu wollen. Fans fiebern aber bestimmt schon jetzt dem nächsten Mal entgegen, ihren Lieblingskünstler wieder in Frankfurt zu erleben.

„Familienfest und Hippie-Festival“: Harry Styles begeistert zum zweiten Mal in Frankfurt

+++ 20.57 Uhr: Bevor der große Star des Abends auf die Bühne kommt, verabschiedet sich der News-Ticker. Wir wünschen allen Konzertbesuchern einen rauschenden Abend. Eine Kritik zum Harry-Styles-Auftritt am Mittwoch finden Sie hier.

„Das Konzert ist eine Mischung aus Familienfest und Hippie-Festival“, schreibt Kollegin Kathrin Rosendorff. Styles bedankt sich nicht nur immer wieder für die Liebe seiner Fans und verteilt unzählige Luftküsse, sondern er sorgt sich auch um sie. „Geht es euch gut? Seid ihr auch psychisch stabil?“, fragt der britische Popstar zu Beginn seiner Show am Mittwoch. Als die „Harries“, so der liebevolle Begriff für die Styles-Fans, ihr Wohlbefinden in Form von Kreischen bestätigten, ruft der 29-Jährige auf Deutsch: „Wunderbar.“

Im Deutsche Bank Park in Frankfurt findet am Mittwoch das langersehnte erste Konzert von Pop-Größe Harry Styles statt. Hier die Fotos zum Konzert-Highlight. © Maibrit Schültken

Wet Leg und Spannung in der Luft

+++ 19.50: Wie gestern lässt die Show noch ein bisschen auf sich warten. Bisher spannen Harry Styles und seine Vorgruppe Wet Leg die Fans noch auf die Folter. Die Spannung liegt in der Luft und die Menschen sind bereit für die Show. Eine La-Olawelle folgt auf die andere - die Tribünen sind schon in Stimmung.

Im Deutsche Bank Park in Frankfurt findet am Donnerstag das zweite Konzert von Pop-Größe Harry Styles statt. Hier die Fotos zum Konzert-Highlight. © Maibrit Schültken

„Freue mich auf eine super Show“

+++ 19.22 Uhr: Kurz vor Konzertbeginn füllt sich der Innenraum und die Tribünen. Ganz deutlich zeichnen sich aber auch die Spuren des langen Tages ab. In freudiger Erwartung auf das Konzert sammeln viele Fans nochmal ihre Kräfte. Im Innenraum haben es sich viele auf dem Boden bequem gemacht. Die Stimmung bleibt dennoch euphorisch. Bei Vanessa steigt die Vorfreude ins „unermessliche“. „Die Stimmung ist geisteskrank, ich freue mich auf eine super Show.“

Auch dem Superstar selbst scheint der gestrige erste Auftritt in Frankfurt gefallen zu haben. Er zeigte sich am Donnerstag bildgewaltig auf Instagram.

Federboas und bemalte Cowboyhüte so weit das Auge reicht

+++ 18.37 Uhr: Auch am zweiten Abend herrscht am Frankfurter Waldstadion buntes Treiben - Federboas und bemalte Cowboyhüte so weit das Auge reicht. Die Vorfreude auf den britischen Popstar ist deutlich zu spüren. Doch die hohen Temperaturen und langen Wartezeiten machen einigen Fans am Donnerstag zu schaffen. Vor allem am Einlass zu den Stehplätzen im Innenraum und Front of Stage beklagen Fans organisatorisches Chaos.

Wer noch kein Bändchen hat, muss zu Tunnel 3. Um hier hinzukommen, muss man sich durch die Menschenmasse kämpfen. Eine Schlange? Fehlanzeige. Stattdessen bewegt sich die Menschentraube nur schleppend durch die Ticketkontrolle.

Im Deutsche Bank Park in Frankfurt findet am Donnerstag das zweite Konzert von Pop-Größe Harry Styles statt. Hier die Fotos zum Konzert-Highlight. © Maibrit Schültken

Harry Styles rockt heute erneut die Bühne in Frankfurt

+++ 14.31 Uhr: Bei seinen Auftritten hat Popstar Harry Styles eine Tradition: Er hilft seinen Fans beim öffentlichen „coming out“. So auch beim Konzert am Mittwoch in Frankfurt. Eine Besucherin des Konzerts hatte ein Schild mitgebracht. Darauf war laut einem von Bild veröffentlichten Foto zu lesen: „Es ist mein Geburtstag, hilf mir beim coming out. Bi bitte?“ Styles half gerne weiter. Er hisste symbolisch eine Fahne, die für Bisexualität steht. Dann wünschte er der Besucherin „Happy Birthday, happy bisexual, happy Esther.“

Seinen Besuchern beim coming out zu helfen, ist keine Seltenheit für den britischen Popstar. Nach Styles Konzert in Düsseldorf ging ein kurzes Video auf der Plattform TikTok viral. Darin war zu sehen, wie eine Besucherin ein ähnliches Schild hochhält. Damals stimmte Styles einen speziellen „Coming-out“-Song an und rief voller Enthusiasmus „Gay!“ - während er auf die Person mit dem Schild zeigte.

Auch beim Konzert am Donnerstag erfüllt Styles sicherlich diesen besonderen Wunsch. Wer also noch kein Schild gemalt hat, aber die Chance haben möchte, vom LGBTQ+-Star höchstpersönlich geoutet zu werden, der bereitet sich am besten noch vor.

Im Deutsche Bank Park in Frankfurt findet am Mittwoch das langersehnte erste Konzert von Pop-Größe Harry Styles statt. Hier die Fotos zum Konzert-Highlight. © Maibrit Schültken

Harry Styles heute live in Frankfurt: „Es war so schön“

+++ 11.36 Uhr: Nach dem Konzert ist vor dem Konzert - zumindest für Harry Styles, einen der aktuell heiß begehrtesten Musikstars der Welt. Auch am Donnerstag rockt das Popidol die Bühne im Deutsche Bank Park. Gleichzeitig sind die Nachwirkungen des letzten Konzerts bei den Fans noch zu spüren: In den sozialen Medien teilen Styles-Begeisterte kurze Clips vom Konzert und ihre Freude über den Auftritt.

„Es war so schön“ ist wohl eines der Kommentare, das man am häufigsten liest. Tatsächlich fanden Fans den Auftritt so berauschend, dass er hätte länger spielen können: „Zu schnell vorbei“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin auf der Plattform Tiktok.

Harry Styles heute in Frankfurt: Warnung vor Ticket-Betrügern

Für das nächste Konzert heute Abend findet man unter anderem auf Twitter noch Angebote für Tickets. Aber aufgepasst: Immer wieder gibt es Betrugsversuche mit gefälschten Tickets. So warnten die Veranstalter des NFL-Spiels im Deutsche Bank Park vor Betrügern.

Auch jetzt gibt es wieder zahlreiche zwielichtige Angebote: Da auch die „Fan zu Fan“-Verkäufe über den Offiziellen Weg nicht mehr möglich sind, findet man noch Angebote, bei denen ein Screenshot des Tickets verkauft wird. Ob das ganze dann am Einlass funktioniert, dafür gibt es keine Garantie. Fans sollten also lieber zweimal überlegen, von wem und auf welche Weise man sich noch ein Ticket besorgt.

Harry Styles verzaubert Frankfurt: Bestes Wetter für Teil Zwei heute

+++ Update vom Donnerstag, 6. Juli, 7.04 Uhr: Auch heute wird rund um das Stadion im Frankfurter Stadtwald schon in den frühen Morgenstunden viel los sein. Das zweite Konzert von Popstar Harry Styles wird von vielen tausenden Fans, die am Mittwoch noch keine Tickets hatten, sehnsüchtig erwartet. Auch am Donnerstag begleiten wir Sie im News-Ticker durch den Konzerttag.

Die Fans von Harry Styles bekommen an ihrem großen Abend bestes Wetter mitgeschickt. Den gesamten Donnerstag über bleibt es trocken bei Temperaturen von 19 bis 24 Grad.

Harry Styles in Frankfurt: „Ich wünschte, er wäre mein bester Freund“

An dieser Stelle endet unser Live-Ticker am Mittwochabend. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen allen Konzertgängern weiterhin viel Spaß. Am Donnerstag folgen weitere Infos zu den Auftritten von Harry Styles in Frankfurt.

Harry Styles live in Frankfurt: Die Fotos zum Konzert-Highlight Fotostrecke ansehen

Einen ausführlichen Bericht über die Fans des britischen Popstars, die beim ersten Frankfurt-Konzert am Mittwoch dabei waren, finden Sie hier. „Ich liebe Harry Styles, er ist der einzige Mann, der mich in meinem Leben nicht enttäuscht hat“, sagte Celine unserer Reporterin Kathrin Rosendorff. Und, nein, daten will sie ihn nicht. „Ich wünschte, er wäre mein bester Freund, weil ich mich bei ihm aufgehoben fühle.“

Da ist er! Harry Styles eröffnet mit „Daydreaming“ und „Golden“

+++ 21.07 Uhr: Und endlich: Da ist er! Pünktlich gegen 21 Uhr betritt Harry Styles nach einem fast schon zu spannenden Intro die Bühne im Frankfurter Waldstadion. In ein buntes Flauschgewand gehüllt, spielt er zu Beginn die Songs „Daydreaming“ und „Golden“.

Im Deutsche Bank Park in Frankfurt findet am MIttwoch das langersehnte erste Konzert von Pop-Größe Harry Styles statt. Hier die Fotos zum Konzert-Highlight. © Maibrit Schültken

Springseile aus Federboas gegen die Wartezeit

+++ 20.36 Uhr: Wet Leg hat den letzten Song gespielt. Das Publikum ist gespannt, endlich Harry Styles zu sehen. Schon bald geht es los.

Weil die Tickets für die Show heißbegehrt und innerhalb von Sekunden ausverkauft waren, sitzen nicht alle Fangruppen gemeinsam. Stattdessen verständigt man sich mit Lichtzeichen, erzählen Mara und ihre Schwester Nora. Ein Teil ihrer Freunde sitzt in einem anderen Block. „Wir sitzen nicht alle zusammen, aber kennen trotzdem irgendwie das halbe Stadion. Es soll endlich losgehen!“

+++ 20.06 Uhr: Inzwischen sind die Wet Legs auf der Bühne angekommen und heizen die Stimmung Frankfurter Waldstadion weiter auf. Doch logischerweise warten alle Fans weiterhin gebannt auf den Star des heutigen Abends: Harry Styles.

Springseile aus Federboas gegen die Wartezeit

+++ 19.46 Uhr: Eigentlich hätte das Konzert schon vor 15 Minuten starten sollen, aber Harry Styles‘ Vorgruppe Wet Leg lässt noch auf sich warten. Immer wieder brechen kurze Wellen der Aufregung aus, wenn ein Song stoppt und die Pause zu lang erscheint - doch bisher Fehlalarm. Um sich die Wartezeit zu vertreiben, haben manche Fans ihre ganz eigenen Strategien entwickelt: Aus mehreren zusammengeknoteten Federboas macht sich ganz schnell ein Springseil, so wird es nicht langweilig im Innenraum.

Um sich die Wartezeit zu vertreiben, haben manche Fans ihre ganz eigenen Strategien entwickelt: Aus mehreren zusammengeknoteten Federboas macht sich ganz schnell ein Springseil. © Maibrit Schültken

Waldstadion füllt sich - Vorfreude „glatte 12/10“

+++ 18.52 Uhr: Im Innenraum wartet die Crowd schon gespannt auf den Superstar aus Großbritannien. Pauline aus Mainz berichtet, die Vorfreude sei deutlich zu spüren: „Eine glatte 12/10!“. Viele seien aber auch müde und erschöpft vom langen Warten. Trotzdem bleibe die Euphorie bestehen.

Im Deutsche Bank Park steigt die Aufregung: Kontinuierlich strömen die Fans von Harry Styles ins Stadion. © Maibrit Schültken

Die besten Plätze sind mittlerweile belegt, aber auch Fans mit Stehplatzkarten, die sich nicht in die inoffizielle Warteschlange eingereiht haben, strömen weiterhin ins Stadion. Mittlerweile füllen sich hier auch die Tribünen.

Im Innenraum wartet die Crowd schon gespannt auf den Superstar. © Pauline Stumm

Kostüme, Kreativität und Glitzeroberteile in der Schlange

+++ 18.17 Uhr: Dass nur junge Mädchen Fans von Harry Styles sein können, entpuppt sich in Frankfurt als böses Gerücht. Jung und Alt sind für den Popstar angereist. Einige Eltern sind auch mit von der Partie - ebenfalls voll kostümiert und oft im Partnerlook mit den Töchtern. Sei es das passende Glitzeroberteil oder der Obst-Onesie-Look in Anlehnung an die Songs „Cherry“ oder „Kiwi“, an Kreativität bei ihren Kostümen mangelt es den Fans jedenfalls nicht.

Am Deutsche Bank Park steigt die Aufregung: Langsam nähert sich der offizielle Einlass, kontinuierlich strömen Fans von Harry Styles zum Stadion. © Maibrit Schültken

Lautes Kreischen kann nur ein bedeuten

+++ 18.04 Uhr: Bei aller Aufregung um den britischen Popstar dominiert bei vielen Fans vor allem in der letzten halben Stunde ein anderes Gesprächsthema. Kaum zwei andere Fandoms sind enger miteinander verwoben als Harry Styles und Taylor Swift. Gerade eben wurden die E-Mails mit den notwendigen Zugangscodes zum Vorverkauf für Taylor Swifts „Era‘s Tour“ verschickt, die 2024 auch in Deutschland Halt macht. Lautes Kreischen über den Platz vor dem Waldstadion kann da aktuell nur eins bedeuten. Die guten Nachrichten kamen per E-Mail, bestätigen Fans.

Auch eine andere Tradition hat sich auf Harry Styles‘ „Love on Tour“ etabliert: das Tauschen von selbstgebastelten Armbändern. Der friendship-bracelet-Trend dürfte wohl vielen ein Begriff sein und läuft auch in Frankfurt wie von selbst. Wer die bunten Perlenarmbändern bei anderen Fans beobachtet und auch selbst welche im Angebot hat, geht einfach die Anderen zu und tauscht die Schmuckstücke untereinander. So nehmen Fans auch eine materielle Erinnerung von dem Konzert mit nachhause. Sophia und Chiara haben zum Beispiel über 20 Armbänder gebastelt und bereits jetzt schon fast alle mit anderen Fans getauscht.

Am Deutsche Bank Park steigt die Aufregung: Langsam nähert sich der offizielle Einlass, kontinuierlich strömen Fans von Harry Styles zum Stadion. © Maibrit Schültken

Harry Styles live in Frankfurt: Selbst die Polizei ist in Partylaune

+++ 17.08 Uhr: Am Deutsche Bank Park steigt die Aufregung: Langsam nähert sich der offizielle Einlass, kontinuierlich strömen Fans von Harry Styles zum Stadion. Begrüßt werden sie an der S-Bahn-Haltestelle von reichlich Polizei – und auch die ist auch schon in Stimmung. Aus den Lautsprechern der Einsatzkräfte tönt keine Sirene, sondern „Watermelon Sugar“, also eine der Top-Singles des britischen Superstars.

Die Fans sind ausgerüstet mit bunten Federboas und Cowboyhüten. Es besteht kein Zweifel mehr, welcher Star heute nach Frankfurt kommt. Und das nicht nur am Waldstadion: In der ganzen Stadt sind inzwischen hunderte bunt angezogene Fans aufgetaucht, vor allem rund um die Bahnhöfe.

Gut vorgeplant hatten die Fans, die bereits am Morgen vor dem Stadion waren. Die Schlange vor dem Fanartikel-Shop reicht mittlerweile über den gesamten Vorplatz am Deutsche Bank Park. Schon am Morgen musste man eine halbe Stunde für eines der begehrten T-Shirts anstehen.

Am Deutsche Bank Park steigt die Aufregung: Langsam nähert sich der offizielle Einlass, kontinuierlich strömen Fans von Harry Styles zum Stadion. © Maibrit Schültken

Konzert von Harry Styles in Frankfurt: Seit 5 Uhr warten Fans - Inoffizielle Wartelisten irritieren

Update vom Mittwoch, 5. Juli, 11.25 Uhr: Die Fans warten bereits seit den frühen Morgenstunden auf das Konzert von Harry Styles am Deutsche Bank Park in Frankfurt. Dabei gibt es eine eigene, nicht-offizielle Warteliste, die ausschließlich von Fans organisiert wird. Auch für das Konzert am Donnerstag bildet sich bereits eine Schlange.

Die Warteliste scheint nun allerdings an mancher Stelle für Ärger zu sorgen: Die Organisatorinnen für die Show heute Abend haben offenbar schon um 5 Uhr aufgehört, Nummern zu verteilen. Ihre eigene Position ganz vorne in der Schlange möchten sie schließlich nicht aufgeben. Sie haben mittlerweile neue Fans gefunden, die die Zuständigkeit übernehmen sollen. Ihre Aufgabe sei auch mit Security und Polizei abgesprochen. Das Problem: Die beiden Kölnerinnen verteilen lediglich Plätze für „Johnny‘s Place“, also einem der abgetrennten Bereiche vor der Bühne. Fans mit Tickets für andere Bereiche müssen weitersuchen - oder eine eigene Liste starten, so die selbsternannten Ordnerinnen.

Das könnte sich allerdings schwierig gestalten. Niemand weiß genau, wer für welchen Bereich zuständig ist. In verschiedenen WhatsApp-Gruppen werden Standorte und Personenbeschreibungen ausgetauscht, aber wer schließlich dahinter steckt, bleibt ungewiss. Viele Fans irren umher, unsicher, an wen sie sich wenden müssen.

Harry Styles im Deutsche Bank Park: Gespannte Aufregung vor Konzert

Erstmeldung von Mittwoch, 5. Juli, 10.16 Uhr: Frankfurt – Harry Styles kommt mit einem Doppelkonzert nach Frankfurt. Am 5. und 6. Juli wird der Superstar der Popwelt im Deutsche Bank Park tausende Fans begeistern.

Das Konzert von Harry Styles beginnt um 19.30 Uhr, aber schon am Morgen tummeln sich Hunderte Fans am Deutsche Bank Park - und das wohl schon seit Stunden. Warum harren manche Fans bereits zehn Stunden vor offiziellem Beginn am Stadion aus?

Harry Styles bei seinem Auftritt bei den Brit Awards 2023 in der O2 Arena. © Ian West/dpa

Harry Styles in Frankfurt: Fans starten eigene Warteliste

Fans vor Ort berichten, sie haben sich bereits gestern Abend Nummern abholen können, die ihnen angeblich einen besonders guten Platz vor der Bühne sichern sollen. Um allerdings einen der begehrten frühen Plätze ganz in der Nähe von Harry Styles zu bekommen, mussten sie bereits um 5 Uhr bei den selbsternannten Organisatoren melden. Die sind nicht offiziell vom Veranstalter angestellt, sondern haben sich einfach selbst dieser Rolle angenommen – also eine zusätzliche inoffizielle Warteschlange organisiert von Fans für Fans.

In jeder Stadt, in der Harry Styles auftritt, organisieren andere Personen diese Warteliste. In Frankfurt wurden so gestern Abend von 18 bis 21 Uhr Armbänder für jeden Bereich vor der Bühne verteilt, auf diesen Bändern steht auch der Platz in der Warteschlange. Es ist aber auch Pünktlichkeit geboten: Wer die Frist von morgens um 5 nicht einhält und sich bis dahin nicht wieder bei den Organisatoren gemeldet hat, verliert seinen Platz und muss sich wieder ganz hinten anstellen.

Sicherheitskräfte richten sich meist doch nach den Wünschen der Harry Styles-Fans

Ob sich dieses System auch durchsetzen wird, ist allerdings unklar. Eine ähnliche Organisation gab es bereits beim Konzert in München. Ein Fan aus der Warteschlange in Frankfurt war auch dort beim Konzert. Sie berichtet, dass die Sicherheitskräfte zwar jedes Jahr ankündigen, die Reihenfolge nicht anzuerkennen, sich aber am Ende doch an den Fans orientieren. Das eigene System soll für Sicherheit und einen geregelten Einlass sorgen, so die Fans.

Begehrt sind besonders die Plätze mit einer Nummer unter 200. Damit kann man sich mit etwas Glück einen Platz direkt an der Barrikade sichern. Genau dafür nehmen die Fans diese Strapazen auf sich - um ihrem Idol für ein paar Stunden ganz nah zu sein.

Am Deutsche Bank Park geht es in diesem Sommer hoch her: Harry Style reiht sich mit seinem Doppelkonzert in die Riege von Größen wie Depeche Mode, Herbert Grönemeyer, Guns N‘Roses und natürlich Beyoncé ein. (Sebastian Richter/Maibrit Schültken)