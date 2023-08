Pilot schaltet Triebwerk in 1500 Metern Höhe ab - Luft-Notlage auf Flug nach Frankfurt

Von: Florian Dörr

Zwischenfall bei einem Flug mit knapp 200 Menschen in Richtung Flughafen Frankfurt: Plötzlich muss die Lufthansa-Crew eine Luftnotlage erklären.

Frankfurt - Probleme in der Luft bei einem Flieger mit Ziel Flughafen Frankfurt. Nach Angaben des Portals Aviation Herald war der Lufthansa-Flug LH-17 betroffen, der am Sonntag (20. August) in Hamburg gestartet war. Auf Flightradar24 lassen sich die Folgen des Zwischenfalls nachvollziehen: Demnach startete der Airbus A321-100 wie geplant gegen 12 Uhr am Mittag. Das Ziel: die Main-Metropole. Doch dort sollte er nicht ankommen.

Wie auf Flightradar24 einzusehen ist, flog die Lufthansa-Maschine eine Schleife über Norddeutschland, überflog etwa Bad Oldesloe und Bad Segeberg, bevor sie kurz darauf in Hamburg wieder zu Boden ging. Hintergrund waren Probleme bei der Triebwerksanzeige. Als Folge wurde ein Triebwerk abgeschaltet, eine Luftnotlage wurde erklärt. Dabei befand sich die Maschine mit dem eigentlich ausgerufenen Ziel Flughafen Frankfurt auf rund 1,5 Kilometern Höhe in der Luft, also noch im Anstieg.

Nach Luftnotlage: Flieger von Hamburg landet nicht am Flughafen Frankfurt

Bei einer Luftnotlage handelt es sich um einen Vorfall in der Luft, bei dem schwere und unmittelbare Gefahr droht.

Wegen eines Triebwerkproblems ist eine Lufthansa-Maschine kurz nach dem Start in Hamburg wieder dort gelandet. Das Ziel, den Flughafen Frankfurt, erreichte sie nicht. (Symbolfoto) © U. J. Alexander / Imago Images

Rund eine halbe Stunde nach dem Start landete der Lufthansa-Flug LH-17 letztlich wieder am Flughafen Hamburg. Dabei soll es zu keinen weiteren Problemen gekommen sein. Für die Passagiere - an Bord befanden sich laut Aviation Herald knapp 200 Menschen - soll keine Gefahr bestanden haben. Sie wurden auf andere Flüge zum Airport Frankfurt umgeleitet.

Der Airbus A321-100 blieb zunächst für weitere Untersuchungen in Hamburg. Was genau zu den Problemen bei der Triebwerksanzeige und damit letztlich zum Abschalten des Triebwerks geführt hatte, das ist aktuell noch unklar. (fd)

