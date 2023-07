Neuerung im Flugverkehr könnte Passagieren eine große Angst nehmen

Von: Robin Kunze

Teilen

Was rechtlich zunächst eine Grauzone war, ist nun offiziell erlaubt: Passagier dürfen in ihren Koffern GPS-Tracker platzieren und so den Standort verfolgen.

Frankfurt - Nicht erst seit den Corona-Jahren, als es am Flughafen Frankfurt aufgrund von Personalmangel zu Problemen beim Ver- und Umladen des Gepäcks kam, ist die Sorge um die eigenen Koffer ein häufiger Reisebegleiter. Kommt das Gepäck rechtzeitig an? Und falls nicht, wo auf der Welt steckt es denn gerade? Letztere Frage können sich Passagiere künftig selbst beantworten.

Mit sogenannten GPS-Trackern sichern sich viele bereits seit einiger Zeit ab vor Diebstahl, etwa der Handtasche, des Rucksacks oder gar des Autos. Die in der Regel sehr kleinen Peilsender, die per Satellit geortet werden können, lassen sich fast überall dezent platzieren, über das Smartphone lässt sich dann mit hoher Genauigkeit fast weltweit der Aufenthaltsort des GPS-Trackers und damit der Handtasche oder des Rucksacks bestimmen.

GPS-Tracker am Flughafen Frankfurt: Was ist mit den Akkus?

Hoffen und Beten am Gepäckförderband muss nicht mehr sein: Passagiere dürfen ihre Koffer jetzt per GPS-Tracker orten und verfolgen. © Marius Becker / dpa

Prinzipiell bieten sich die GPS-Tracker also auch zur Nutzung im Reisegepäck an. Aber dürfen die Sender tatsächlich mit an Bord eines Flugzeugs? Schließlich sind Smartphones etwa in den Flugzeug-Modus zu versetzen, damit sie der Technik, die in den Fliegern etwa bei Start und Landung maßgeblich assistiert, nicht ins Gehege kommen. Zudem sind überhitzende und teilweise sogar Feuer fangende Akkus ein Problem der Neuzeit in den Flugzeugkabinen.

Die gute Nachricht lautet: Seit diesem Jahr ist es Passagieren erlaubt, das Gepäck zu tracken, wie Wolfgang Müller, Rechtsexperte der Ideal Versicherung, erklärt. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. So dürfe der Akku des GPS-Trackers höchsten einen Lithiumgehalt von 0,3 Gramm haben und die Leistung höchstens 2,7 Wattstunden betragen. Da viele gängige Tracker-Modelle, darunter etwa der Airtag von Apple, auf eine Knopfzelle setzen, dürfte es in den meisten Fällen keine Probleme geben.

GPS-Tracker am Flughafen Frankfurt: Abhören verboten

Da die Tracker laut Business Traveller nicht mobilfunkfähig seien und nur über Bluetooth und Ultra-Wideband-Funk im Nahbereich kommunizieren würden, seien auch die Frequenzen beim Starten und Landen unbedenklich. Die kleinen Ortungsgeräte müssen also nicht in den Flugzeugmodus versetzt werden.

Allerdings gibt es ein Feature in einigen GPS-Trackern, das weiterhin an Bord von Flugzeugen verboten ist. Manche Peilsender verfügen über ein Mikrofon, das per Smartphone aktiviert werden kann. Da so über den im Gepäck platzierten Tracker Dritte ohne deren Wissen abgehört werden können - etwa Flughafenpersonal - ist diese Funktion tabu. Im Zweifel reicht es vielen Reisenden ja auch schon zu wissen, wo der eigene Koffer ist. Was dieser sich an seinem Aufenthaltsort anhören muss, bleibt weiterhin ein Geheimnis. (rk)