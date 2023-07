Verkehrschaos rund ums Stadion: Zwei Stunden für fünf Kilometer - Autofahrer und Anwohner leiden

Von: Florian Dörr

Ein volles Stadion bedeutet im Vorfeld und im Nachgang in Frankfurt unweigerlich: Chaos auf den Straßen rund um den Deutsche Bank Park. (Archiv) © Peter Jülich

Der Verkehr rund um den Deutsche Bank Park in Frankfurt ist zeitweise eine Zumutung. Autofahrer und Anwohner sind gleichermaßen betroffen.

Frankfurt - Sommer, Sonne, Primetime für Konzerte im Deutsche Bank Park. Es ist wieder jene Zeit im Jahr angebrochen, in der auch Menschen scharenweise ins Waldstadion in Frankfurt pilgern, die bei den Heimspielen von Eintracht Frankfurt keine Stammgäste sind. Konzerte von Stars wie Beyoncé vor wenigen Tagen, nun der Doppel-Gig von Depeche Mode oder der Auftritt von Guns N‘ Roses am Montag ziehen Fans aus weiten Teilen der Republik an. Das zeigen die Nummernschilder der Pkw und die offensichtliche Hilflosigkeit mancher Autofahrer in der näheren Umgebung.

Und letztere ist nur nachvollziehbar: Die Verkehrssituation rund um Großveranstaltungen im Deutsche Bank Park ist ein Graus. Von Chaos zu sprechen, es wäre keine Übertreibung. Die ausgeschriebenen Waldparkplätze in der näheren Umgebung sind schnell überfüllt. Am Gleisdreieck und an der Isenburger Schneise sieht es ähnlich aus. Stattdessen versuchen es die Waldstadion-Besucher in ihrer Not in den weiter entfernten Wohngebieten. Hier staut sich der Verkehr auf den Haupt- und schlängelt sich durch die Nebenstraßen von Frankfurt-Niederrad.

Und da haben die Autofahrer schon einiges hinter sich: Von der Abfahrt Frankfurt-Süd der A3 sind es weniger als fünf Kilometer zum Deutsche Bank Park. Wenn allerdings Stars wie die Musiker von Depeche Mode rufen oder Eintracht Frankfurt etwa an einem dieser magischen Europa-League-Abende einen Hochkaräter empfängt, dann darf für diesen vermeintlichen Katzensprung schon mal eine Stauzeit von zwei Stunden eingeplant werden.

Das nervt die Autofahrer, die in ihrer Verzweiflung auch teilweise einfach den Verkehr Verkehr sein lassen und zu Wildpinklern am B44-Rand oder in den Vorgärten von Frankfurt-Niederrad werden. Und das nervt natürlich genauso die Anwohner, die das Chaos vor ihre Haustür in regelmäßigen Abständen ertragen müssen. Die Sommerpause in der Fußball-Bundesliga bietet vor dem Hintergrund der gleichzeitig angebrochenen Hochzeit für Konzerte im Waldstadion keine Entlastung. Und auch der Europameisterschaft 2024 mit ihren Spielen im Deutsche Bank Park dürften einige Frankfurter mit gemischten Gefühlen entgegenblicken.

Was Stadionbesuchern, die aus größeren Entfernungen anreisen, letztlich hilft: In anderen Teilen der Stadt parken und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen. Superkomfortabel ist das nicht, schließlich sind auch die Busse, S- und Straßenbahnen oft überfüllt. Doch den Stress im Stau sparen sie sich gleich doppelt. Schließlich ist es mit der Anreise ja nicht getan. Und wenn etwa Beyoncé oder am Montag Guns N‘ Roses nach der letzten Zugabe von der Bühne gehen, ist eines rund um den Deutsche Bank Park so sicher wie das Amen in der Kirche: Stau. (fd)