Mit dem ICE von Frankfurt zum Skifahren nach Österreich: Bahn verstärkt Angebot

Von: Max Schäfer

Die Deutsche Bahn und die ÖBB wollen ihre Angebote ausbauen – und haben ehrgeizige Ziele. Für Fahrgäste aus Frankfurt versprechen sie neue Verbindungen und mehr Komfort.

Frankfurt – Die Deutsche Bahn (DB) und die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) wollen ihr Fern- und Nachtzugangebot ausbauen. Bereits ab Dezember 2023 soll es neue Verbindungen im Fernverkehr und neue Nachtzüge geben. Auch Frankfurt profitiert davon. Die Stadt im „Herzen von Europa“ soll nach den Plänen der Bahnunternehmen weitere Verbindungen nach Österreich erhalten. Reisende können damit bequemer die Alpen – etwa zum Skifahren – erreichen. Zudem gibt es eine neue Nachtzugverbindung mit Halt in Frankfurt.

Deutsche Bahn und ÖBB neue Nachtzüge planen die neuen Nachtzugverbindungen von Wien und Berlin nach Brüssel und Paris. Die Nightjet-Verbindung von Berlin in die beiden europäischen Hauptstädte hält dabei auch in Frankfurt – und schafft eine neue nächtliche Verbindung mit den Metropolen. Auf dem Weg hält er unter anderem noch in Köln, nach Brüssel, und auf dem Weg nach Paris in Straßburg.

Bahn schafft neue Nachtzug-Verbindungen von Frankfurt nach Brüssel und Paris

Die Nachtzüge fahren montags, mittwochs und freitags in Berlin los. Er kehre dabei jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag wieder zurück. Dabei handele es sich um einen Zug, der in Mannheim geteilt werde, teilte ein Bahn-Sprecher auf Nachfrage mit. Ab Herbst 2024, der genaue Zeitpunkt ist noch unklar, planen DB und ÖBB tägliche Nachtfahrten. Folgende Fahrzeiten sind nach aktueller Planung geplant:

Nachtzug Abfahrt Ankunft NJ 424 Berlin um 20.18 Uhr Bruxelles Midi um 9.56 Uhr NJ 425 Bruxelles Midi um 19:03 Uhr Berlin Hbf um 08.26Uhr NJ 40424 Berlin Hbf um 20:18 Uhr Paris Est um 10.24 Uhr NJ 40469 Paris Est um 19.12 Uhr Berlin Hbf um 8.26 Uhr

Bald halten mehr Nightjets in Frankfurt: Reisende können sich auf die neue Nachtzug verbindung der Bahn von Berlin nach Brüssel und Paris freuen. (Symbolfoto) © Manuel Stefan/Imago

Mit ICE 4 von Frankfurt zum Skiurlaub nach Österreich: Bahn setzt ab Dezember modernere Züge ein

Die Bahn will außerdem das ICE-Angebot von Berlin über Frankfurt nach Wien stärken. Derzeit werde es nur an Wochenenden angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung der Bahn. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember sollen die deutschen Hochgeschwindigkeitszüge täglich in die Tiroler Hauptstadt fahren. Auf der Strecke hält der ICE unter anderem in Leipzig, Erfurt, Fulda, Stuttgart, Augsburg und München. Der genaue Fahrplan wird nach Bahn-Angaben Ende September bekanntgegeben.

Zusätzlich soll der Komfort für Fahrgäste auf der Strecke zwischen Frankfurt und Klagenfurt in Kärnten steigen. Auf der Strecke mit Zwischenhalten in München und Salzburg will die Bahn ab Dezember ICE 4 einsetzen. Das Unternehmen verspricht sich davon mehr Verlässlichkeit.

Deutsche Bahn und ÖBB wollen Fahrgastzahlen bei Nachtzügen bis 2030 veroppeln

Mit den neuen Verbindungen und Zügen wollen die Unternehmen das Wachstum weiter ankurbeln, erklärte Stefanie Berk, Vorständin für Marketing und Vertrieb bei DB Fernverkehr. „Bis 2030 wollen wir die Fahrgastzahlen im Nightjet-Verkehr verdoppeln“, erklärte Sabine Stock, ÖBB-Vorständin Personenverkehr. (ms)

Auf dem Weg in die Schweizer Alpen müssen ICE-Passagiere Einbußen im Angebot hinnehmen: Viele ICE aus Deutschland enden bereits in Basel.