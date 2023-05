World Club Dome 2023 in Frankfurt: Tickets, Parken, Einlass, Besonderheiten

Festival

Von Tim Bergfeld

Yağmur Ekim Çay

Ab dem 9. Juni bebt im Waldstadion wieder die Erde. Das Festival „World Club Dome“ kommt im Sommer zurück nach Frankfurt. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Frankfurt – Auf 25 Bühnen und mit 250 Künstlerinnen und Künstlern treffen sich in diesem Sommer wieder Musikfans in Frankfurt. Seit 2013 findet der „World Clube Dome“ im Frankfurter Deutsche Bank Park statt. Auf über 700.000 Quadratmeter versammeln sich auch 2023 wieder mehr als 180.000 Besucherinnen und Besucher. Vom kleinen Club-Format mit ein paar hundert Gästen, bis hin zur riesigen Mainstage im Innenraum des Deutsche Bank Parks, von Techno, Trance und Hardstyle über Hip-Hop und Rap zu Minimal, Hardcore und Future-Bass - für die meisten Musikgeschmäcker ist etwas dabei.

Thema des Events ist diesmal „Atlantis“. „Vom 9. bis 11. Juni 2023 erhebt sich die versunkene Insel aus den Tiefen des Meeres und verzaubert den Frankfurter Stadtwald. Es war der griechische Philosoph Platon, der erstmals ein mystisches Inselreich erwähnte, das 9600 vor Christus infolge einer Naturkatastrophe innerhalb eines Tages und einer Nacht untergegangen sein soll. Seitdem tauchen überall auf der Welt sagenumwobene Geschichten über die ,Insel des Atlas´ auf“, kündigen die Organisatoren das Festival an. Unter anderem spielen bekannte Namen wie Burak Yeter, Claptone, Haftbefehl, David Guetta, Neelix und Tream auf dem Festival.

World Club Dome 2023 Frankfurt: Wie teuer sind die Tickets?

Die Tickets für das „World Club Dome“ Festival sind als 1-Tages, 2-Tages oder 3-Tagestickets verfügbar. In der vierten Vorverkaufsphase kosten die Tickets für einen Tag 122 bis 137 €, für 2 Tage 168 € und für alle drei Tage 188 €.

Auto oder ÖPNV? Wie ist die Anfahrt zum World Club Dome geregelt?

Das Auto kann man auf dem Waldparkplatz oder an der Isenburger Schneise parken. Die Plätze sind ausgeschildert und es gibt Ordner, die einweisen. Die Parkplätze sind begrenzt, es kann nicht reserviert werden und es fällt eine Gebühr in bar an. Übernachten im Auto und Campen ist verboten.

Die Buslinie 61 fährt zwischen Frankfurt Flughafen und Frankfurt Südbahnhof mit der Haltestelle „Stadion/Schwimmbad“. Die Straßenbahnlinie 21 fährt im 10-Minuten-Takt zum Deutsche Bank Park. Die Fahrt vom Hauptbahnhof dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Zusätzlich fahren Sonderbahnen der Linie 20 zur Station „Stadion“. Von der Straßenbahnhaltestelle geht man zum Festival zu Fuß etwa 10 Minuten.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Vor Betreten des Festivalgeländes müssen Besucher ein Festivalbändchen am Kassenhaus holen. Das Bändchen gilt als Zugangsberechtigung für alle Festivaltage. Besucher müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Taschen, die größer als A4 sind, dürfen nicht mit aufs Gelände. Turnbeutel sind erlaubt. Beim Bändchen holen und am Einlass zum Gelände ist der Personalausweis bereitzuhalten. Es findet auch ein Taschencheck statt. Essen und Trinken dürfen nicht mit aufs Gelände.

Wie ist das Camping beim Frankfurter World Club Dome organisiert?

Die Tickets für den Campingplatz sind bereits ausverkauft. Ab Donnerstag um 13 Uhr beginnt das Einchecken für alle, die ein Ticket haben.

Was, wenn es regnet?

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Der Deutsche Bank Park hat ein fahrbares Dach und so bleibt man innerhalb der Arena trocken. Das Rauchen ist bis auf die Innenräume gestattet.

Infos für Personen mit Behinderung

Wer einen Schwerbehindertenausweis der Kategorie B hat, kann ein Handicap-Ticket erwerben und eine Begleitperson kostenfrei mitnehmen. Es gibt auch Parkplätze für Personen mit Behinderung.

Für wen ist der World Club Dome in Frankfurt spannend?

Vom 9. bis zum 11. Juni pulsieren wieder die Bässe im Frankfurter Waldstadion. Wer auf elektronische Musik steht, der kommt beim „World Club Dome“ definitiv auf seine Kosten. Auf dem riesigen Gelände gibt es eine Vielzahl an Bühnen und Acts, die für fast alle Musikfans etwas passendes bereithalten. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Veranstalters. (Yağmur Ekim Cay/Tim Bergfeld)

2021 fand der „World Clube Dome“ unter einem strengen Hygienekonzept statt. Das WCD-Festival war kleiner, als ursprünglich vorgesehen.