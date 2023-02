Flughafen Frankfurt: Keine regulären Passagierflüge am Freitag

Von: Sebastian Richter

Am Freitag (17. Februar) wird der Betrieb am Flughafen Frankfurt komplett eingestellt. © Boris Roessler/dpa

Der Flughafen Frankfurt stellt am Freitag (17. Februar) den Flugverkehr für den Passagierbetrieb ein. 137.000 Passagiere sind betroffen.

Frankfurt – Nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi stellt der Frankfurter Flughafen für Freitag seinen regulären Passagierbetrieb ein. Das teilte Deutschlands größter Airport am Mittwochabend (15. Februar) mit. Zuvor hatten die Flughäfen München und Hamburg angekündigt, den regulären Passagierbetrieb am Freitag auszusetzen.

Die Fraport hatte bereits mit „massiven Beeinträchtigungen“ gerechnet. Dazu gehört auch, dass wegen des Streiks am Freitag ein regulärer Flughafenbetrieb nicht gewährleistet werden kann. Reisende sollen gar nicht erst an den Flughafen kommen, hieß es noch am Mittwochmorgen. Die Entscheidung, den Passagierbetrieb ganz einzustellen, ist dagegen neu. Auch die Umsteigeverkehre seien betroffen.

Flughafen Frankfurt: Fraport stellt Betrieb am Freitag ein

In Frankfurt waren für Freitag 1005 Flugbewegungen geplant gewesen, teilte eine Fraport-Sprecherin mit. 137.000 Passagiere sind betroffen. Neben dem Flughafen Frankfurt bestreikt die Gewerkschaft Verdi zudem die Flughäfen in München, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen.

Neben dem Streik sorgte ein IT-Ausfall am Flughafen Frankfurt bereits für massive Probleme. Ein Kabelschaden hatte zu einem Ausfall der Computersysteme bei der Lufthansa geführt. Inzwischen sind die Systeme allerdings wieder hochgefahren worden, der Flugbetrieb normalisiert sich allmählich wieder. Am Donnerstag (16. Februar) soll der Verkehr am Flughafen Frankfurt wieder normal laufen – bis am frühen Freitagmorgen der Streik beginnt. (dpa/spr)