Fahrschule für Menschen mit Handicap: »Alle sind so glücklich«

Von: Harald Schuchardt

Teilen

Für 350 Menschen mit Beeinträchtigungen geht in Friedberg der Traum vom Autofahren in Erfüllung. Die Fahrspaßschule sorgt für leuchtende Augen.

Friedberg – Wer am Samstag (15. April) sein Fahrzeug auf dem Burgfeld-Parkplatz in Friedberg (Wetteraukreis) abstellen wollte, der hatte Pech. Das abgesperrte Areal war zu einem Verkehrsübungsplatz umgestaltet worden. Die Fahrer und Fahrerinnen in den sechs Fahrschulfahrzeugen werden allerdings nie ein Fahrzeug im öffentlichen Raum fahren können, handelte es sich dabei doch ausschließlich um Menschen mit Beeinträchtigungen.

Um diesen Frauen und Männern den Traum vom Autofahren wenigstens für zehn Minuten zu erfüllen, veranstaltet der Verein »Mensch mach mit« seit Jahren seine Fahrspaßschule, unterstützt von der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung Junity sowie von Susanne und Karlheinz Jost, den Inhabern der Fahrschule Jost.

Fahrlehrer Max Hofmann erklärt Christine Finkernagel die wichtigsten Anzeigen auf dem Armaturenbrett. © Loni Schuchardt

Das Engagement der Familie Jost in Friedberg

»Ohne dem großen Engagement des Ehepaars Jost könnte dieses Event nicht stattfinden«, sagt Klaus Schumacher, der Vorsitzende des Vereins »Mensch mach mit«. Sieben Fahrlehrer und deren Kollegin Jacqueline Schmidt waren zehn Stunden im Einsatz, um den 350 Menschen mit Beeinträchtigung den besonderen Fahrspaß zu ermöglichen.

»Wir hätten noch mehr Termine vergeben können«, meint Schumacher, der auch als Moderator agierte. Die Teilnehmer samt ihren Betreuern waren aus »allen Himmelsrichtungen« (Schumacher) in die Kreisstadt gekommen - nicht nur aus der Wetterau, sondern unter anderem auch aus Gießen, Darmstadt, Frankfurt und sogar Mainz.

Stammgast ist Christine Finkernagel, die in der Ockstädter Behindertenwerkstatt arbeitet. »Ich freue mich so sehr«, sagte die Altenstädterin und strahlte beim Einsteigen in das Fahrschulfahrzeug, wo Fahrlehrer Max Hoffmann ihr die wichtigsten Funktionen des Autos kurz erklärte.

Für den 22-Jährigen, der seit knapp einem Jahr dem Jost-Team angehört, war es eine Premiere. »Ich war schon etwas aufgeregt«, gestand der Rödgener, der sehr erstaunt war »über die »unglaublich große Dankbarkeit der Menschen«.

Nach der Fahrt erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde und dazu noch ein kleines Geschenk in Form eines Turnbeutels samt Smiley, Trinkflasche und einem Reflektorband, was bei den Männern und Frauen bestens ankam.

Das sind Hessens meistbefahrene Straßen Fotostrecke ansehen

Viele weitere Attraktionen in Friedberg

Wer seine Runden im Fahrschulauto absolviert oder noch vor sich hatte, der konnte zahlreiche weitere Attraktionen nutzen, so wie den Fahrsimulator des »Bund gegen Alkohol und Drogenmissbrauch im Straßenverkehr«, den Wolfgang Schubert betreute.

Gleich drei unterschiedliche Aktionen bot die Wetterauer Verkehrswacht an. Mit einer interaktiven Brille auf den Augen wurde ein 3D-Film angesehen, um dann Fragen zum Straßenverkehr zu beantworten. Ein Reaktionstest am Computer sowie das Absolvieren eines Parcours mit einer Brille, die den Zustand nach Alkoholgenuss simuliert, ergänzten das Angebot. »Wir haben jetzt auch brandaktuell eine Brille mit der der Zustand nach Haschich-Rauchen simuliert wird«, sagt Moritz Kröhl, der zusammen mit Celine Interthal, Jürgen Jakobi und Hanna Euler kaum zum Verschnaufen kam.

Und auch Kröhl stellt fest: »Alle sind so glücklich und dankbar, das ist einfach toll.« Wer wollte, der konnte im großen Fahrschul-LKW Platz nehmen und sich nach Bad Nauheim und zurück kutschieren lassen.

Hochbetrieb auf dem Parkplatz am Burgfeld in Friedberg

Als der Renner entpuppten sich jedoch vier amerikanische Einsatzfahrzeuge des Vereins »US-Einsatzfahrzeuge« mit Sitz in Altenkirchen. Zusammen mit drei Clubkameraden war Vereinsvorsitzender Andreas Nöker zum zweiten Mal zur Fahrspaßschule gekommen. Die Fahrten durch die Stadt waren für Fahrer und Passagiere ein großer Spaß.

Am Mittag wurde erstmals Live-Musik geboten: Deutsch-Rapper Serafin aus Bad Soden-Salmünster präsentierte eigenen Rap, während der Frankfurter Gitarrist und Sänger Frank Hammer eigene Versionen bekannter Songs interpretierte.

Bis in den frühen Abend herrschte viel Betrieb auf dem Burgfeld-Parkplatz und dem angrenzenden Außenbereich des Junity, wo die vielen ehrenamtlichen Helfer von »Mensch mach mit« für Speis und Trank sorgten. »Ich war um neun Uhr der Erste, der gefahren ist. Es war wieder Klasse«, meint der Butzbacher Alex Rüschel (38) und Marina Bernstorff (29) ergänzt: »Ich war das erste Mal hier. Ich komme wieder.« (Harald Schuchardt)