Alarm in Tankstelle: Mann mit „Schnaps-Pistole“ sorgt für Polizeieinsatz

Von: Florian Dörr

Ein Mann legt einen Gegenstand in einer Tankstelle ab. Die Mitarbeiter rufen sofort die Polizei. Allerdings hatten sie die Gefahr falsch eingeschätzt.

Viernheim - Nach einem Vorfall in einer Tankstelle in Viernheim (Kreis Bergstraße) haben Mitarbeiter am Donnerstagabend (17. November) die Polizei alarmiert. Es folgte ein größerer Einsatz bei dem sich herausstellte: Es war alles ganz anders.

Was war passiert? Gegen 20.30 Uhr hatte ein 31-Jähriger die Tankstelle an der Mannheimer Straße in Viernheim betreten. Während er sich etwas aus dem Warensortiment suchte, legte er einen silbernen Gegenstand neben einen aufgestellten Kaffeeautomaten. Beim Anblick des abgelegten Objekts erkannten die Mitarbeiter eine Schusswaffe. Nachdem der Mann bezahlt hatte, verstaute er den Gegenstand wieder in seiner Hosentasche und verließ die Tankstelle. Daraufhin alarmierten Mitarbeitern der Tankstelle die Polizei.

Polizeieinsatz in Viernheim: Mann mit „Schnaps-Pistole“ zur Ausnüchterung in Gewahrsam

Im Rahmen des ausgelösten Polizeieinsatzes in Viernheim konnte der 31-Jährige anschließend in der Nähe der Tankstelle an der Mannheimer Straße festgenommen werden. Hier wurde schnell klar: Bei dem Objekt handelte es sich bei der silbernen „Pistole“ im eine Art Flachmann, in den alkoholische Getränke gefüllt werden können.

Nach dem Alarm in Viernheim (Kreis Bergstraße) rückte die Polizei aus. (Symbolbild) © Marius Bulling/Imago

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte 1,8 Promille an. Der 31-Jährige wurde zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam untergebracht. (fd)

